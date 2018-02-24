民進黨建議吳敦義：應當面向習近平提一中各表

2018-02-24 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



台大國發所教授陳明通將回任陸委會主委，國民黨主席吳敦義今天表示，陸委會主委只是一個橋梁及傳話管道，兩岸關係要破冰，關鍵不是在誰當陸委會主委，而是蔡英文總統對「九二共識、一中各表」有真正的肯定。民進黨發言人何孟樺則反批，「國民黨應當面向中共高層提一中各表。」

何孟樺表示，陳明通擁有豐富的行政部門經驗，擔任陸委會主委適得其所，民進黨全力支持；至於吳敦義所提陸委會需肯定「九二共識、一中各表」，民進黨則建議吳，由國民黨當面向習近平總書記提出「一中各表」較為妥適。