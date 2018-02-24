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以德合辦大屠殺紀念活動 感念何鳳山

2018-02-24 19:14中央社 台北24日電

已故前大使何鳳山。 聯合報資料照片
已故前大使何鳳山。 聯合報資料照片
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以色列與德國駐台辦事處共同籌辦「國際大屠殺紀念日」活動，25日於台北舉行，規劃有猶太祈禱與點然燭光等紀念儀式，並以紀錄片及展覽紀念二戰時救援猶太人的外交部已故大使何鳳山。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（AsherYarden）日前接受中央社專訪時表示，今年是第三度在台灣舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，將於國家圖書館舉行。活動當天，一名拉比（Rabbi，屬於特殊階層，是智者的象徵）將進行猶太祈禱，並點亮6根蠟燭，紀念在大屠殺中被屠殺的600萬猶太人。

游亞旭說，他與德國在台協會處長歐博哲（MartinEberts）都會在活動中致詞。今年活動也再度邀請蔡總統出席。

根據規劃，活動內容包括播放何鳳山的紀錄片。外交部已故大使何鳳山在二戰期間救援無數猶太人，時任中華民國駐維也納總領事的他曾發出許多簽證，協助在奧地利的猶太人逃出納粹德國迫害。

活動規劃還包括音樂表演、詩文朗讀等。駐台北以色列經濟文化辦事處表示，活動會場外面也設有何鳳山展覽區，內容主要是大屠殺歷史與何鳳山的貢獻。

游亞旭提到，以色列外交部於2月初表揚36位曾於二戰期間幫助猶太人逃過大屠殺的外交官，其中包括何鳳山。為紀念他們的義舉，以色列外交部設置一面紀念牆，牆上列有這36名外交官的名字。

為增進台灣民眾對大屠殺歷史的了解，游亞旭表示，除了舉辦紀念活動，駐台北以色列經濟文化辦事處也協助舉辦展覽等文化活動，以及推動台以雙方有關大屠殺教育的合作計畫。

以色列辦事處表示，將與台灣教育部合作，協助安排台灣高中老師到以色列猶太大屠殺紀念館參加相關培訓計畫，深入了解大屠殺歷史。這項合作計畫預計近期啟動。

納粹旗幟或是相關圖案在西方國家多被視為禁忌，但在台灣，納粹旗幟或圖案出現在遊行活動或是商品圖案並不少見。2016年底新竹光復中學校慶典禮，還有學生扮演納粹軍裝，引發爭議。

猶太以色列

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