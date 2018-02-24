蔡總統北港朝天宮參拜 民眾歡喜領福袋

2018-02-24 19:27 中央社 雲林縣24日電



總統蔡英文在初九天公生選擇到北港朝天宮發福袋，受到熱情歡迎。聯合報系記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 總統蔡英文今天到雲林縣北港朝天宮上香、發紅包福袋，縣長李進勇、民進黨籍立委蘇治芬陪同參拜，因適逢週六，現場湧入進香人潮及排隊領取福袋民眾，擠得水泄不通。

蔡總統下午前往北港朝天宮上香、發紅包福袋，許多民眾聽聞總統要來，早就到場排隊等候，李進勇、蘇治芬，以及北港朝天宮董事長蔡（口永）（得左部首改為金）、北港鎮長張勝智等人陪著總統參拜。

今天是農曆初九，民間習俗稱「天公生」，加上又是週六，許多人都到廟裡進香及參拜，民眾看到總統出現，高聲喊「總統好」，總統也準備紅包福袋在廟埕發放，民眾大排長龍開心地領取福袋，特別是小朋友，拿到福袋後笑開懷。