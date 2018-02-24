親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統府人事異動
行政院人事異動
藍綠各黨拚選戰
農業保險大哉問
政治
軍事
綜合

蔡總統北港朝天宮參拜 民眾歡喜領福袋

2018-02-24 19:27中央社 雲林縣24日電

總統蔡英文在初九天公生選擇到北港朝天宮發福袋，受到熱情歡迎。聯合報系記者蔡維斌／...
總統蔡英文在初九天公生選擇到北港朝天宮發福袋，受到熱情歡迎。聯合報系記者蔡維斌／攝影
分享
總統蔡英文今天到雲林縣北港朝天宮上香、發紅包福袋，縣長李進勇、民進黨籍立委蘇治芬陪同參拜，因適逢週六，現場湧入進香人潮及排隊領取福袋民眾，擠得水泄不通。

蔡總統下午前往北港朝天宮上香、發紅包福袋，許多民眾聽聞總統要來，早就到場排隊等候，李進勇、蘇治芬，以及北港朝天宮董事長蔡（口永）（得左部首改為金）、北港鎮長張勝智等人陪著總統參拜。

今天是農曆初九，民間習俗稱「天公生」，加上又是週六，許多人都到廟裡進香及參拜，民眾看到總統出現，高聲喊「總統好」，總統也準備紅包福袋在廟埕發放，民眾大排長龍開心地領取福袋，特別是小朋友，拿到福袋後笑開懷。

北港朝天宮福袋紅包

相關新聞

以德合辦大屠殺紀念活動 感念何鳳山

2018-02-24 19:14

綠台南初選大亂鬥 孫大千分析小英視而不見的三因素

2018-02-24 21:49

民進黨建議吳敦義：應當面向習近平提一中各表

2018-02-24 20:52

228家屬要求平反 林濁水：造反光榮 有何冤枉？

2018-02-24 20:26

228事件71週年 民間團體遊行至事發地

2018-02-24 15:54

訴狀遭刪被疑放水？雷倩：「律師對律師」的專業意見

2018-02-24 14:38

影／屏東老家發福袋 蔡英文：大家作伙拚改革　

2018-02-24 13:41

訴狀內容被刪 婦聯會再爆內訌

2018-02-24 13:25

台灣紀念大屠殺 學者：有助切入UN架構

2018-02-24 13:15

立院將開議／藍打公投牌 綠鎖定3人事3改革

2018-02-24 13:15

立院下周二開議 綠拚優先法案

2018-02-24 13:07

立院將開議／國民黨 下周一啟動公投戰

2018-02-24 13:06

回故鄉 蔡總統：改革做得好 國家一定會進步

2018-02-24 13:05

馬英九參拜指南宮 否認選國民黨主席

2018-02-24 12:42

婦聯會檔案不見 陳儀深籲速通過政治檔案法

2018-02-24 12:40

常會搥桌制止陳雙全 吳敦義：手勢在桌子上碰一下

2018-02-24 12:20

藍要專案報告核二2號機申請重起 綠：可口頭報告

2018-02-24 11:57

核食解禁否？政院：以國人健康為優先考量

2018-02-24 11:45

立院下周二開議 民進黨力推3人事案3改革案

2018-02-24 11:38

馬英九靈鷲山走春 祈願「三海和平」

2018-02-24 07:38

為選舉？宜蘭竹安濕地廢止 環團痛心

2018-02-24 00:32

北美事務協調委員會新主委 有國際經貿長才

2018-02-23 23:43

張善政：花蓮震災捐款僅17億 遠低於台南的40多億

2018-02-23 21:57

凱校邀日松下政經塾長 暢談政治人物理想

2018-02-23 17:27

單車登錄不佳柯P飆罵警 羅智強：這也要怪警察？

2018-02-23 16:34

經濟有望向上 蔡政府棟樑歪斜難修補

2018-02-14 10:10
看更多

熱門文章

影／這張福爾摩沙全島照 證明福衛五號未「失能」

2018-02-23 22:31

三階段「十年磨市長劍」 羅智強宣布參選大安文山議員

2018-02-24 11:00

正宮還沒到 府副秘書長劉建忻「利百代」繼續破紀錄

2018-02-24 08:00

常會搥桌制止陳雙全 吳敦義：手勢在桌子上碰一下

2018-02-24 12:20

5部會首長異動 總統府秘書長等陳菊接任

2018-02-23 23:33

馬英九靈鷲山走春 祈願「三海和平」

2018-02-24 07:38

影／嘉市喬不定 吳敦義動怒：我不說謊

2018-02-24 15:56

228家屬要求平反 林濁水：造反光榮 有何冤枉？

2018-02-24 20:26

人物／準陸委會主委陳明通私下常說這句話

2018-02-24 10:48

【即時短評】大陸繼續已讀不回 陳明通恐也難通

2018-02-24 11:47

新聞眼／做滿市長任期？北上入府 花媽兩難

2018-02-24 00:39

陳菊北上接府秘書長？ 等民進黨3月初選後

2018-02-24 06:06

衝擊國民黨台北市長與議員選戰？ 吳碧珠考慮放棄連任

2018-02-24 17:21

軍人年改案 行政院規劃3月1日通過

2018-02-24 13:56

落實1/2條款 吳敦義：政治組立委獲提名選縣市長須請辭

2018-02-24 13:09

再戰2020總統？馬英九沒有回應

2018-02-24 14:32

觀察站／人事大改組 蔡總統整隊拚選戰

2018-02-24 00:51

張小月未來動向？先休息一陣子

2018-02-24 11:11

接總統府祕書長？ 陳菊：民進黨內「人才濟濟」

2018-02-24 12:38

看新內閣人事 邱毅：扁朝高官親信大量回鍋

2018-02-24 14:35

黃偉哲陣營批黑函惡質 王定宇：提早打預防針

2018-02-24 14:08

北美事務協調委員會新主委 有國際經貿長才

2018-02-23 23:43

樓地板調升至38990元…軍人年改 下周送立院

2018-02-24 00:08

內閣改組爆黑馬…許銘春掌勞部 陳明通接陸委會

2018-02-24 01:42

影／蔡英文才告誡 南市初選竟又現20萬張「黑函」

2018-02-24 11:59

即時評析：人事布局無章法 海基會又要換秘書長

2018-02-24 10:48

張小月、李翔宙下台…國安外交「自己人」歸隊

2018-02-24 00:32

新聞眼／吳釗燮重回外交戰場 美中台新衝撞？

2018-02-24 00:32

為選舉？宜蘭竹安濕地廢止 環團痛心

2018-02-24 00:32

羅智強參選大安文山 國民黨北市黨部：提名8席呈飽和

2018-02-24 12:47

非國安僅微調 徐國勇：賴揆本來就沒有改組的想法

2018-02-23 22:56

訴狀遭刪被疑放水？雷倩：「律師對律師」的專業意見

2018-02-24 14:38

柯文哲缺席二二八遊行 姚文智批：該做的都沒做

2018-02-24 18:27

蕭淑麗斥挺選議長說是說謊 吳敦義：蕭誤會兩個地方

2018-02-24 13:39

陳明通回鍋陸委會 吳敦義：兩岸破冰關鍵還是蔡英文

2018-02-24 10:31

陳明通「中國通」？林濁水：兩岸關係不易突破

2018-02-24 10:43

國民黨桃園市長選情艱難？吳敦義：鄭文燦運氣不錯

2018-02-24 13:14

許銘春掌勞動部 將為勞工3把關

2018-02-24 00:32

內閣改組只是換位置 游梓翔：笨蛋，問題在組頭

2018-02-24 12:19

王定宇轟台南市長初選 喪失民進黨價值

2018-02-23 23:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top