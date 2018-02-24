法律意見不被接受 宋重和辭婦聯會律師

2018-02-24 15:56 中央社 台北24日電



婦聯會與黨產會攻防不斷。聯合報資料照片 分享 facebook 前中華民國婦女聯合會委任律師宋重和表示，訴訟策略、法律意見不被接受，14日終止委任；婦聯會主委雷倩說，宋重和法律見解與其他律師在討論過程中有所不同，產生不同看法。

宋重和接受中央社記者訪問表示，婦聯會遭不當黨產處理委員會認定為（中國國民黨）附隨組織，向法院聲請停止執行原處分遭駁回，他認為不應再提抗告，重點應放在撤銷行政處分的行政訴訟，只要附隨組織的行政處分撤銷，所有事情可解套，但雷倩堅持提抗告。

他說，他1日開始寫撤銷行政處分書狀，9日完成後，寄20幾頁書狀給雷倩，一開始雷倩不願提，經他強烈要求、婦聯會常委會討論，他發現書狀被改成剩8頁，內容多半是黨產會處分內容、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例釋憲案等。

宋重和表示，雷倩告訴他，經常委會討論決定，不就事實說明，只就法律層面說明，他無法接受這樣的書狀，畢竟黨產會行政處分書20幾頁，如果不逐一反駁，在書狀上不說明，會很零散、空洞。

他說，身為婦聯會委任律師，要幫婦聯會爭取最大利益，如果書狀沒完整敘述，有打敗仗的風險；他的法律專業判斷未被接受，14日主動終止委任。

宋重和表示，婦聯會被認定為附隨組織前，他認為應先發制人，提確認非附隨組織書狀，讓黨產會做行政處分無所憑據，但雷倩也沒接受他的訴訟策略。

他說，較可惜的是1日到7日黨產會到婦聯會調閱文件資料，所有動作他從沒被告知，他是打官司的律師，卻不知情，「我會覺得到底有沒有想要打官司？」

雷倩表示，宋重和的書狀有些與事實不符，當時請其他會務律師林繼恆等與宋重和協商，拿掉與事實不符部分且分一狀（8頁法理理由）、二狀，兩次送的方式進行，不是不同意提行政訴訟；既然宋重和已辭任，後續由其他律師接手。

至於黨產會到婦聯會調資料，雷倩說，當時指派其他律師參加，包括所有婦聯會人員被約詢，也都有3家不同律師事務所律師陪同。