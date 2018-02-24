訴狀遭刪被疑放水？雷倩：「律師對律師」的專業意見

2018-02-24 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩。 聯合報資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook 婦聯會遭不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，資產遭凍結，研擬提出撤銷行政處分訴訟平反。近日卻傳出，在主委雷倩主導下，婦聯會律師草擬的起訴狀中關鍵理由遭刪除，質疑雷放水，律師憤而主動解除委任。

雷倩受訪時表示，因辜家派任的律師宋重和等人所草擬的訴狀內容，被婦聯會其他律師認為有不符事實、違反法律相關規定之處，才作刪減，是「律師對律師」的專業意見，與她無關。也因涉及訴訟策略，究竟刪除訴狀哪些內容，雷倩說，不方便透露。

不過，宋重和受訪時表示，他所草擬的撤銷行政處分起訴狀原本長達25頁，但經婦聯會常會討論後，一口氣刪除到僅剩8頁，刪除的內容多是在引述黨產會所辦兩次聽證會中，婦聯會與學者專家認為黨產會違法、婦聯會非國民黨附隨組織事證。

宋重和說，刪除後的起訴狀，只剩下法律看法與監察院對黨產會行政處分聲請違憲部分，只有法律概念，沒有具體事時引證，對未來訴訟不利，這樣的刪除方式，當然會讓人質疑當前婦聯會主政單位是否真心想為婦聯會爭取權益。

宋重和回憶，他2月8日寫好訴狀，2月9日與雷倩溝通時，雷一度主張到3月8日新主委選出後再提出訴訟。但他認為，提出訴訟是對黨產會違法行政處分宣示，盡早提出也能端正社會觀感，雷才將訴狀列入2月12日常委會討論議案。

但宋重和說，婦聯會2月13日寄給他的郵件中，就確定將他的訴狀內容刪減掉2/3，讓他深感不可思議；之後婦聯會一邊向行政法院提出停止凍結資產行政處分執行，另一方面又因花蓮強震向黨產會申請動支經費獲准，導致停止執行訴訟遭駁回，他也狀況外。

宋重和說，正因為在接受委任過程，深感他的委任當事人婦聯會對他的不信任，2月14日才會以書面方式主動要求終止委任。

對於雷倩說修改訴狀內容是「律師對律師」的專業意見，宋重和質疑，當時明明是常委會決議刪改訴狀，決定應是當事人婦聯會看法，而當事人的代表就是雷倩，律師也是奉她意見修改，能說刪改訴狀與雷無關嗎？

雷倩則反批，撰擬訴狀的「這批律師」，從來沒有到婦聯會內查閱資料，只是依憑法律常識就撰寫訴狀，內容當然有不正確的地方，婦聯會會內律師提出修改意見，並無不妥。