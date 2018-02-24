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鎖定核食、空汙 國民黨下周啟動雙公投戰綁年底大選

2018-02-24 13:41聯合報 記者周志豪╱即時報導

國內反核食聲浪再起 圖／聯合報系資料照
國內反核食聲浪再起 圖／聯合報系資料照
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年底九合一選戰開打，趕在立院開議前夕，國民黨將於下周一正式宣布啟動守護食安與反空汙兩項公投案，除將盡快提出由黨副主席郝龍斌發起的反日本核災區食品進口公投，並將即刻發起反空汙案公投連署，力拚與年底九合一選舉同步公投讓民意表態。

黨務人士表示，兩項公投主題均與人民健康相關，發動公投就是要讓台灣人民自主決定攸關民生的重要決策；目前兩項公投案主文與理由書，均正由黨智庫做最後修整，發動公投後，將聯合立院黨團與地方黨部全力募集各階段所需連署書，並加強宣傳。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧說，中選會2月13日已做出解釋，認定前年底由郝與立院黨團、台大榮譽教授孫璐西等人組成的「守護食安公投聯盟」所募12萬份舊式連署書有效，將盡快先送出提案門檻20倍、約3.6萬份連署書至中選會申請啟動公投。

去年底公投法大修後，不僅提案連署門檻大降，就連通過門檻也大幅下修為總投票權人1/4以上即可通過，讓各陣營躍躍欲試，盼藉由發動公投表達主張，甚至希望能公投綁大選，為選舉加溫，目前朝野已共有16案醞釀發動中。

經國民黨智庫研議評估，黨中央下周一將正式宣布啟動由郝龍斌主導的「守護食安公投」，並發動反空汙公投連署等兩項公投案，目標趕在11月24日全國九合一選舉一起投票。為提升發動公投案力道，黨中央也將介入動員協助後續連署書募集與宣傳。

游淑慧表示，日本要求我國開放核災區食品進口壓力愈來愈大，但民眾對於日本核災區食品顯然仍有疑慮，發動公投訴諸直接民意，可讓人民為自己健康自主決定，公投結果所展現的民意，也可成政府與日方後續談判後盾。

游淑慧說，由於「守護食安公投」12萬份連署書於前年底到去年初募集，辦公室2月6日已行文詢問中選會連署書在去年底公投法修法後是否仍屬有效，中選會已回文明確解釋，格式「合於規定」後，辦公室將加速提案與後續成案連署作業。

黨務人士則說，因應全台日趨嚴重的空汙問題，整個西部地區，從北到南空氣品質幾乎都亮紅燈，原本區域性反空汙公投將升級為全國性公投，周一宣布啟動後，將透過黨團、地方黨部聯手，加快連署書募集，盡快正式提案，並於年底一併公投。

公投九合一選舉食安

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