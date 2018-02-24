影／屏東老家發福袋 蔡英文：大家作伙拚改革

2018-02-24 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



蔡英文總統老家在屏東縣枋山鄉，在鄉親呼喚下，去年農曆年初二返鄉發春節福袋，今年年初一只到屏東市玉皇宮參拜祈福發福袋，她解釋怕車隊會造成塞車，連假後會安排；今天上午11時她到老家旁的德隆宮參拜發福袋，她向鄉親拜年同時，也籲請鄉親一起拚改革，讓國家更好更進步。

本屆總統選舉投票前的最後車隊拜票行程，蔡英文選在屏東家鄉出發北上，前年過年因台南大地震取消返鄉拜年行程，去年年初二，蔡英文首度返鄉發春節福袋，鄉親開心不已，今年因有反年改團體如隨形抗議的維安顧慮，返鄉行程遲未公布，直到年初1蔡英文到屏東市玉皇宮祈福，媒體詢問為何未返郷，她解釋怕車隊造成南下返鄉和度假車潮塞車，會在年後擇日返鄉。

蔡英文上午11時由屏東縣長潘孟安、立委莊瑞雄、周春米等人陪同到祖厝附近的德隆宫參拜祈福、發送福袋並走訪祖厝，約停留半小時；她在廟前廣場向鄉親拜年時說，股市上萬點的時間是有史以來最久的，失業率也是4年來最低，包括年金改革、轉型正義改革和司法改革都一項項在做，過程雖有困難，如果改革做成功，國家一定會更好更進步，請鄉親作伙一起來拚。