立院將開議／藍打公投牌 綠鎖定3人事3改革

立法院將開議，國民黨主攻反核災食品、空汙法修法，先打響公投第一砲。圖為國民黨立院黨團高舉堅決反對核食解禁標語。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨打響核食、空汙公投主張

府院人事整隊再出發，立法院下周二開議，將進行賴揆施政總質詢，新會期法案攻防，藍綠運籌帷幄各自盤算。國民黨主攻反核災食品、空汙法修法，下周一先打響公投第一砲，主席吳敦義領軍，訴求年底大選綁核食、空汙公投，直挑執政黨軟肋。

民進黨3人事、3改革 重中之重

民進黨團上緊發條備戰，下周一中午黨團幹部將到行政院討論優先法案，晚上蔡英文總統宴請綠委，做桶箍把黨團圈起來。總召柯建銘表示，本會期有促轉條例委員會、ＮＣＣ和檢察總長三個人事案，以及軍人年金、司法和組織再造三個改革案，都是重中之重；國營事業預算也需審查，議事日程相當緊湊。

國民黨四個會期與民進黨鏖戰，都輸在寡不敵眾，這次主攻反核災食品、反空汙，除了議會路線之外，也將訴諸公投，多路齊發包圍民進黨。

中選會2月13日已做出解釋，認定前年底由郝與立院黨團、台大榮譽教授孫璐西等人組成的「守護食安公投聯盟」所募12萬份舊式連署書仍有效，國民黨預計二周內先送出提案門檻20倍、約3.6萬份連署書至中選會申請啟動公投。

國民黨團書記長李彥秀表示，朝野協商將提出核二廠二號機重啟、花蓮震災防災措施及避免議事空轉三訴求，要求行政團隊報告，再決定能否順利開議。國民黨團也將力推集遊法三讀，用神主牌檢驗民進黨執政誠信。

「立法院會期若沒在法定期限內開會恐就違憲」，柯建銘表示，一開議就是施政總質詢，「行政院都要來給你（指國民黨）監督了，如果不讓他們來，就是立委失職」，直指國民黨連開議日都想卡是找錯戰場，若下周一協商未果，民進黨團不排除用表決方式讓新會期順利展開。