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北美事務協調委員會新主委 有國際經貿長才

2018-02-23 23:43聯合報 記者王聖藜╱即時報導

新任北美事務協調委員會主委的國安會諮詢委員林良蓉，當過檢察官，因嫻熟國際事務、參與過拉法葉案；轉任律師後曾在中研院前院長翁啟惠捲入浩鼎案後的律師，更是國內首位獲世界貿易組織（WTO）法律諮詢中心遴選的貿易律師，熟悉WTO爭端案件相關法律及程序。

林良蓉在檢察界服務時，因績優被法務部送往美國耶魯大學進修一年，專門研究國際刑事法庭，後來更涉獵國際經貿法律領域，對國際事務相當有興趣的她，曾借調經濟部經貿談判代表辦公室擔任法律顧問，專門處理WTO相關事務。

後來她擊敗數十國的法律人員，獲遴選為WTO法律諮詢中心貿易律師，至日內瓦接受國際經貿法訓練，是我國加入WTO後，第一位獲錄取擔任貿易律師者。

對於台灣在國際舞台的處境，她曾對媒體表示「台灣身為WTO會員，不代表真平等；要明瞭遊戲規則、言之有物，人家才看得起我們」。

此外，她曾參與拉法葉案特調小組，負責和瑞士司法當局交涉追討非法佣金；在追緝力霸集團創辦人王又曾時，她也曾銜命赴美國協助，並曾獲選為2008年的十大傑出青年。

林良蓉小時候的生活大多在國外，台大法律系畢業，在東吳大學法律研究所以國際公法為研究主題，也是美國哥倫比亞大學的法學碩士；她是司法官學院38期結業，曾於雲林、桃園及台北地檢署任檢察官，姐姐林惠瑜則是法官。

她後來轉任律師，到常在律師事務所工作，蔡政府上台不久即被延攬任國安會諮詢委員，如今出任北美事務協調委員會主委，熟識她的法界人士形容，國際事務能讓她有更大發揮空間。

新任北美事務協調委員會主委的林良蓉(中）擔任過檢察官、律師，是少數非外交體系出身...
新任北美事務協調委員會主委的林良蓉(中）擔任過檢察官、律師，是少數非外交體系出身接掌該職者。記者王聖藜／翻攝
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WTO國安會東吳大學

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