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為選舉？宜蘭竹安濕地廢止 環團痛心

2018-02-24 00:32聯合報 記者戴永華鄭朝陽／連線報導

宜蘭竹安濕地公告廢止，環保團體痛批讓濕地法破功。 圖／聯合報系資料照片
宜蘭竹安濕地公告廢止，環保團體痛批讓濕地法破功。 圖／聯合報系資料照片
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原依「濕地保育法」公告為「暫定地方級重要濕地」的宜蘭竹安濕地，因地主反彈，內政部營建署最近已公告廢止。地主拍手叫好；但環保團體認為此舉是選舉考量，政府自毀立場，也讓才立法兩年多的濕地法破功。

竹安濕地有一千四百十七公頃，涵蓋頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉三鄉鎮，九成為私地，地主多達二千多人。其生態資源豐富，鳥類約一百九十三種，地主擔心劃為濕地後不能填土蓋房，組成自救會捍衛權益。

宜蘭縣府因民眾反彈，二○一六年即提報營建署要求廢止，營建署已同意並公告。宜縣府農業處表示，內政部當年公告竹安為暫定重要濕地，未徵詢土地所有權人意願，去年底閣揆賴清德下鄉，縣府即促請盡速公告廢止。

縣府認為，目前私地使用與自然生態處於平衡狀態，若強將私地劃為重要濕地，反易因地主反彈而破壞失衡，廢止才是最佳解方。

營建署城鄉分署長陳繼鳴表示，地方級濕地依法由縣市政府維護管理，中央沒資源給地方維管，地方也沒意願，「就別歹戲拖棚了」，不如趕快做幾個示範濕地更有說服力。況且不劃為濕地，現況也不會改變，不會突然蓋起房子來。

宜蘭縣環保聯盟理事長黃彥霖表示，前縣長林聰賢提案廢止，行政程序走了一年多，中央選在此刻公告，顯然是為了選舉，討好地主。

「遺憾、痛心！」推動濕地法立法的前立委邱文彥說，一九九五年搶救蘭陽溼地等五大濕地運動，啟動長達十八年的濕地法立法之路，拒絕石化廠的宜蘭也曾是環保的首善之區，如今卻成拒絕濕地、擁抱農地違建的首惡之地，顯示從地方到中央都不重視濕地和環境，宜蘭精神已蕩然無存。

邱文彥表示，劃定濕地需要耐心溝通，號稱最會溝通的政府和面對地主節節敗退，乾脆用鋸箭法廢止濕地，加上各地如火如荼用鹽田、濕地、埤塘蓋光電場，已不解民進黨政府的「台灣價值」 是什麼了。

濕地選舉內政部林聰賢賴清德

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