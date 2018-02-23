親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內閣改組誰出列
藍綠各黨拚選戰
農業保險大哉問
政治
軍事
綜合

要讓支持者有感！總統府秘書長首選陳菊 就等她點頭

立院何時開議 柯建銘：協商無共識就表決

2018-02-23 12:58中央社 台北23日電

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，立法院新會期原訂27日開議，因國民黨團撤簽協商結論，26日需再由立法院長蘇嘉全召集朝野協商，若無共識就開談話會決定開議日。

立法院長蘇嘉全26日上午9時30分將召集朝野黨團協商立法院第9屆第5會期開議日。若朝野無共識，隨後在上午11時舉行全院委員談話會，決定開議日相關事宜。

柯建銘今天受訪時表示，上會期結束前朝野協商後，決定新會期在27日開議，各黨團都簽下協商結論，但因國民黨不滿核二廠2號機歲修後申請重起，因此撤簽協商結論。

柯建銘說，26日上午朝野協商若沒結果，11時就開談話會表決來決定開議日，「否則立法院就違憲，沒有人擔得起」，現在是行政院要來施政報告，立法院卻要搞違憲，根本沒道理，「要監督行政院還不讓它來，沒有邏輯」，且立法院不開議是喪失職權，國民黨能承受外界的指責嗎？

柯建銘表示，他認為談話會時在野黨一定會提出附帶條件，要求行政院長賴清德來做各種報告，有另外的打算，若國民黨不簽協商結論，「就是寧可表決輸，也要凸顯他們努力地抗衡民進黨」。

他說，開談話會表決後，26日中午就能開程序委員會確定議程，27日起進行施政總質詢；至於開議當天國民黨會搞什麼招，「就見招拆招」，沒辦法預測國民黨團會怎麼杯葛，見機行事就好。

國民黨團總召林德福上午受訪時表示，民進黨團出爾反爾，當初大家認為核二廠2號機歲修後要停機，現在又要啟動。國民黨團支持非核家園，政府要說清楚配套是什麼，行政院長賴清德要來立法院專案報告，未來能源政策要怎麼走，不能想到哪、做到哪。

中華民國憲法規定，立法院會期每年兩次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。

中華民國憲法增修條文也規定，行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢權。

立法院國民黨柯建銘

相關新聞

他喊了聲「笨蛋」！台中續審總預算 3分鐘散會

2018-02-23 12:28

教長潘文忠「拔管」卡住台大也卡住自己

2018-02-23 13:11

影／年前探扁道歉？柯文哲:順路問病情

2018-02-23 12:13

柯文哲年前偕妻探扁 柯：非道歉而是病情追蹤

2018-02-23 11:24

監院審查雄三案 新監委將首度行使彈劾權

2018-02-23 11:02

監委首案竟查舞台劇 黃智賢：扁家臣掌權耀武揚威

2018-02-23 08:29

從馬英九帽Ｔ知民心…那些年大家追過的政治明星

2018-02-23 08:00

李茂生：政客嘴臉都非常像 更可惡是會裝笨

2018-02-23 06:59

華視遭檢舉涉高額退佣流向個人？ 監察院要查

2018-02-23 00:57

司法節諷扁劇是言論自由？ 陳師孟駁斥

2018-02-23 00:35

辜懷如：只帶母親私人物品 沒看到婦聯會重要文件

2018-02-23 00:22

黨產會調查 辜家搬走逾100箱資料

2018-02-23 00:10

潘維剛：兌承諾更換戰場指揮官 婦聯會：不隨之起舞

2018-02-22 22:24

影／整理母親私人物品 辜懷如:無婦聯會務資料

2018-02-22 17:44

影／與扁破冰？柯文哲與陳致中見面

2018-02-22 17:10

孕婦為保胎兒與大出血搏鬥 施景中：向勇敢母親致敬

2018-02-22 17:10

黨產會兩度約談 辜懷如：整理母親私人物品 無帳冊資料

2018-02-22 16:40

與柯文哲見面已和解？陳致中：他是救命恩人

2018-02-22 16:24

王清峰說司法節短劇諷扁是言論自由 陳師孟：狗屁

2018-02-22 15:46

【重磅快評】台灣清廉甩陰影 陳師孟重烙扁朝貪腐印記

2018-02-22 15:04

內閣若只微調 林濁水：總統閣揆滿意度恐再下滑

2018-02-22 14:43

花蓮賑災 張善政擔任召集人

2018-02-22 14:22

超級助選員 AI機器人上線做選民服務

2018-02-22 14:20

機器人做選服？／有立委堅持 「真人傾聽」選民心聲

2018-02-22 14:19

沒有真相沒有原諒 徐永明籲公開228加害人檔案

2018-02-22 14:00

共諜案欠一個公道？ 張顯耀: 歷史會有公斷

2018-02-22 13:52

獨╱營建署長傳由台南市府秘書長吳欣修北上接任

2018-02-22 13:38

提出三大施政目標 賴清德：兩個月內說明具體政策

2018-02-22 13:11

彭淮南最後一次院會 賴清德致敬細數功績

2018-02-22 13:01

解決低薪方案 國發會主委陳美伶：已經交卷 近期公布

2018-02-22 12:51

美檔案解密二二八：台民怨中國政府就像一隻豬

2018-02-22 12:47

馬英九人氣飆！ 羅智強：一切從周美青擦桌子的事說起

2018-02-22 12:42

賴清德：2年內打造台灣首家新創獨角獸

2018-02-22 12:26

重啟核二？ 盧秀燕：民進黨政府先道歉就支持

2018-02-22 12:25

文獻館與高史博合作 解密二二八國際檔案

2018-02-22 12:08

陳師孟要辦諷扁戲 王清峰：表演自由受憲法保障

2018-02-22 11:38

曾被指害蟲 張顯耀今主動和馬英九握手

2018-02-22 11:32

影／KMT帽Ｔ熱賣 馬英九：大家多穿 提升士氣

2018-02-22 11:28

台南市長初選抹黑不斷 謝龍介酸：民進黨已百毒不侵

2018-02-22 11:28
看更多

熱門文章

先前留任自信滿滿 馮世寬今天上午才得知走人

2018-02-22 21:49

傳聞她要接教育部長 這位國立大學校長這麼回應

2018-02-22 15:29

婦聯會裝箱資料碎了？ 雷倩：晴天霹靂！

2018-02-23 01:56

王清峰說司法節短劇諷扁是言論自由 陳師孟：狗屁

2018-02-22 15:46

從馬英九帽Ｔ知民心…那些年大家追過的政治明星

2018-02-23 08:00

馮世寬傳將卸任 國防部本周日舉行歡送會

2018-02-22 18:55

中共若侵台美竟不反擊？國防部：國軍有能力確保國安

2018-02-22 15:30

內閣改組／葉俊榮留任 潘文忠、林美珠去職

2018-02-22 14:41

國安重新整隊 蔡總統意志展現

2018-02-23 00:03

救災英雄嚴德發將接國防部長 能解國軍困境？

2018-02-22 22:23

周玉蔻爆料：嚴德發將接國防部長

2018-02-22 18:55

退黨選到底 蕭淑麗淚灑黨代表餐會

2018-02-23 03:16

為鷹式飛彈長駐綠島作準備 空軍公告採購餐廚設備

2018-02-22 19:56

內閣確定改組！行政院下午公布異動名單

2018-02-23 10:31

【重磅快評】台灣清廉甩陰影 陳師孟重烙扁朝貪腐印記

2018-02-22 15:04

蔡政府啟用兩陸軍退將掌國防與退輔 原因何在？

2018-02-23 12:30

教育部長傳將換人　潘文忠四字回覆

2018-02-22 18:47

國安人事調整 馮世寬、李大維換跑道

2018-02-23 00:32

「能反映蔡總統意志」 吳釗燮可望接任外交部長

2018-02-23 12:44

林美珠請辭勞動部長 蘇麗瓊可望升任

2018-02-22 19:55

退輔會主委傳邱國正呼聲高 李翔宙另用

2018-02-23 12:12

李大維掌國安 凸顯小英信任

2018-02-23 00:17

民進黨屏東市長初選慘烈 雙雄廝殺刀刀見骨

2018-02-22 15:28

內閣傳改組 洪孟楷：蔡政府又想突襲台灣社會嗎？

2018-02-23 07:08

初選民調第一晚 藍軍2選將仍衝刺選情

2018-02-22 20:49

潘維剛：兌承諾更換戰場指揮官 婦聯會：不隨之起舞

2018-02-22 22:24

監委首案竟查舞台劇 黃智賢：扁家臣掌權耀武揚威

2018-02-23 08:29

華視遭檢舉涉高額退佣流向個人？ 監察院要查

2018-02-23 00:57

教長潘文忠「拔管」卡住台大也卡住自己

2018-02-23 13:11

李茂生：政客嘴臉都非常像 更可惡是會裝笨

2018-02-23 06:59

觀察站／未來的兩岸 恐更增添變數

2018-02-23 00:11

黨介入協調　選美皇后朱珍瑤轉戰桃園市八德區市議員

2018-02-22 21:49

內定內政部營建署長 台南市府秘書長吳欣修回應了

2018-02-22 16:52

內閣若只微調 林濁水：總統閣揆滿意度恐再下滑

2018-02-22 14:43

綠營台南初選小英說重話 黃偉哲：遲來的正義也是正義

2018-02-22 16:01

推動都更 葉俊榮：請吳欣修接任營建署長

2018-02-22 19:02

間接證實許銘春將掌勞動部 陳菊：相信她會支持勞工

2018-02-23 12:32

林美珠熬過罹癌 完成一例一休修法後卸任

2018-02-22 20:24

即將內閣？蕭美琴：報導無中生有讓人遺憾

2018-02-22 15:30

孫大千：柯文哲性格有五優五劣 該當監察院長

2018-02-23 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top