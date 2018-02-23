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李茂生：政客嘴臉都非常像 更可惡是會裝笨

2018-02-23 06:59聯合報 記者楊德宜╱即時報導

美國佛州道格拉斯高中14日發生槍擊案，17死亡，掀起校園反槍枝暴力浪潮，《風傳媒》報導，佛州議會卻否決討論槍枝管制。台大法律系教授李茂生在臉書表示，這次美國佛州議會要槍不要性，其實不外就是用明顯立即的暴力製造恐慌不安，然後用壓抑製造需求。人身的不安與禁忌的愉悅，創造出民主的政治，當然魯蛇們會樂此不疲。「在鼓吹國家暴力，以暴制暴，以社會道德為名，極力壓抑汙穢的台灣又如何呢？」

李茂生說，其實全世界的政客嘴臉都長得非常像的。選舉的時候，民意至上，選完後，其他利益至上。而且更可惡的是，他們通常都會裝笨，以便日後被質疑時，可以有個藉口，但事實上，沒有人會比他們更聰明。你難道會相信笨的人可以賺到那麼多錢、騙到那麼高的社會信譽，而得以出來當政客嗎？不管有無富爸或富媽，如果是爛泥的話，終究也是糊不上牆的。其實他們都是溫拿，而選民都是魯蛇。則為何魯蛇一直都樂此不疲地崇拜人造神的溫拿？

李茂生說，他想起年輕當兵的時候，被教的1首歌「我有兩隻槍，長短不一樣」。雖然很扯爛，但是卻道出了真實。這就是我兩隻槍都要，因為兩隻槍都代表了慾望與控制。

他表示，這次美國佛州議會要槍不要性，其實不外就是用明顯立即的暴力製造恐慌不安，然後用壓抑製造需求。人身的不安與禁忌的愉悅，創造出民主的政治，當然魯蛇們會樂此不疲。在鼓吹國家暴力，以暴制暴，以社會道德為名，極力壓抑汙穢的台灣又如何呢？「以上發言，極度政治不正確，因為我大一以後就沒有讀過政治學了」。

日前發生槍擊血案的佛州道格拉斯高中學生，21日在佛州首府塔拉赫西州議會大廈外示威...
日前發生槍擊血案的佛州道格拉斯高中學生，21日在佛州首府塔拉赫西州議會大廈外示威要求加強槍枝管制。 美聯社
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李茂生槍枝家暴

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