司法節諷扁劇是言論自由？ 陳師孟駁斥

2018-02-23 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



監委陳師孟上任第一案要調查諷扁劇，對此前法務部長王清峰認為表演應是言論自由；陳昨天表示這種說法是避重就輕。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監委陳師孟上任前就標榜要針對「辦綠不辦藍」的司法官為調查重點，第一案要調查民國九十八年司法節大會短劇出現類似諷刺前總統陳水扁的劇情。對此當時的法務部長王清峰表示，表演內容應是言論自由。陳師孟昨天脫口說了「狗屁」，認為王的說法是避重就輕；他強調，調查的目的不是為了要懲罰誰，而是希望聽到司法官的歉意。

當時的北檢主任檢察官慶啟人表示，陳師孟應有誤會，因為「陳水扁的貪汙罪是靠證據定罪的，不是靠行動劇定罪」。對於慶啟人的回應，陳師孟表示失望，認為她完全沒有檢討之意。

王清峰表示，部長不必事前過問一場短劇的劇情，自己現場看到之後覺得有點不妥，但表演內容應該是言論自由，而且事情也過去了。

對此，陳師孟昨天受訪表示，肯定王清峰認為此舉「不妥」，但無法接受她所謂「言論自由」的說法。他說，參與短劇編導演出的司法官會把此當橋段，顯示養成教育有問題，對於人權兩公約缺乏瞭解；擁有公權力的人要注意不得汙辱、糟蹋嫌疑人或受刑人，但台灣司法官連這麼基本的認識都沒有，還洋洋得意把陳水扁羞辱一番。

陳師孟說，不管陳水扁被判罪的證據有多少是偽證，有多少是換法官後自由心證的結果，即使阿扁罪證確鑿，司法官也沒有資格去汙辱別人；監察院的重要功能之一是維護人權，這個案子很明顯是輕忽人權，以此作為自己監委生涯的第一案，他覺得很正當。