辜懷如：只帶母親私人物品 沒看到婦聯會重要文件

2018-02-23 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



辜懷如昨天強調，幫忙整理母親在婦聯會的私人物品，過程中沒看到婦聯會帳冊或重要文件。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

行政院黨產會追查婦聯會民國九十五年以前的帳冊及勞軍捐結餘款資料，春節前和昨天兩度約談婦聯會前主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如。辜懷如昨天在約談後召開記者會，她強調，她們持有的物品，都是辜嚴倬雲的私人物品，在整理這些物品時，她沒看到婦聯會帳冊或重要文件，或是有關勞軍捐的帳冊或資料。

辜嚴倬雲則在前天送交黨產會一份聲明，聲明中強調她從來沒有指示婦聯會同事打包任何非她本人的私人物品，去年迄今會內人員依常規處理「過期文件」，「我沒有過問或指示」。

黨產會是在二月十三日首度約談辜懷如，辜嚴倬雲當天深夜離台赴美。辜懷如昨天表示，母親是去美國開刀治療眼睛；至於是否返台？如果母親的身體和精神能負擔，「台灣永遠是她最愛的一塊土地」。

辜懷如昨天在律師李念祖陪同下召開記者會，說明第二次前往黨產會的內容。她表示，辜嚴倬雲曾因住家整修需要裝潢，曾把私人物品寄放在婦聯會，去年五月，母親交代她和姊姊去整理，把其中一部分從婦聯會搬到倉庫。

她表示，後來婦聯會又主動聯繫，說有辜嚴倬雲的私物要搬過來，由婦聯會人員自行打包、搬入倉庫，她完全沒有看到任何過程，婦聯會也沒有讓她們了解其中細項。

辜懷如說，她去年十二月初開始整理辜嚴倬雲的私物，這些物品全部屬於辜嚴倬雲私人所有。

她指出，昨天約談過程中，她很驚訝聽到婦聯會提出一份清冊，說把這些重要資料交給她，辜嚴倬雲昨天寫給黨產會的聲明稿中，也已經明白表示，並沒有指示婦聯會裡任何人打包會務資料，她希望婦聯會裡說這些話的人，提出移交資料的明細跟項目，以及簽收紀錄，也期待黨產會秉公處理。

辜懷如說，她們問心無愧，所以辜嚴倬雲辭掉婦聯會職務，也辭去婦聯會四大基金會董事及董事長職務，用行動表示她們一無所求。