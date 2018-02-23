黨產會調查 辜家搬走逾100箱資料

2018-02-23 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



辜懷如（右）昨天在律師李念祖（左）陪同下召開記者會，她強調幫忙整理的，都是母親私人物品。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

根據行政院黨產會春節前後密集調查，婦聯會民國九十五年以前的資料，去年五月先被搬到台北市德惠街一棟台泥的房子，按婦聯會會務人員說法，當天至少搬走一百箱以上的資料。黨產會發言人施錦芳昨天表示，辜懷如昨天接受約談證實，物品後來再從台泥大樓搬到其他公司，她不記得有多少箱，不過至少五十箱以上，目前還有一、二十箱，其他都「碎掉了」。辜懷如承諾今天下午會將物品提供給黨產會。

辜懷如昨天記者會指出，去年五月她們協助婦聯會人員把母親辜嚴倬雲的私人物品搬離婦聯會，後來婦聯會再度連繫，要將他們代為整理的辜嚴私人物品運回，並由他們自行搬入倉庫。

據婦聯會會務人員向黨產會說法，去年五月第一次搬到倉庫的東西，確是辜嚴私人物品；但第二次搬的則是資料檔案，足足有一百七十箱。

施錦芳表示，婦聯會已經在前天將去年五月從婦聯會搬走的資料檔案，全部造冊提供給黨產會，基本上屬於辜嚴倬雲私人物品的部分沒有造冊，但屬於婦聯會的公產，包括帳冊、檔案、會務資料，婦聯會總務、會計、秘書、甚至檔案部門都有提供完整清冊。

施錦芳指出，目前這些資料是有清冊，但不見資料，若照辜懷如說法，剩下的到底還有什麼？不見的或被「碎掉的」是什麼？篩選的依據是什麼？由於婦聯會已經提供清冊明細，今天辜家將剩下資料交給黨產會後，黨產會就可加以比對，進一步釐清事實真相並對外說明。

另外，婦聯會原訂三月八日召開會員代表大會，全面改選常委並選舉新主委，婦聯會委員潘維剛昨天強烈質疑，依人民團體法規定，應於開會前十五天發出開會通知；昨天是最後一天，但委員和會員代表並未收到開會通知，在此敏感時刻，雷倩臉書中出現「內政部來公文，祭出『人團法』及『政黨法』兩道金牌，要求婦聯會改正處理」等語。

潘維剛質疑，婦聯會運作數十年，民進黨執政也快兩年，早不要求改正，晚不要求改正？偏偏選在此時依法應發出改選通知時寄出公文要求「改正」？究竟要「改正」何事？是否要干預選舉？難道內政部是作球給婦聯會「延期選舉」或增加贏得選舉的正當合理藉口嗎？她要求雷倩應落實承諾在三月八日進行全面改選，同時更換戰場指揮官。

婦聯會昨天回應說，婦聯會昨天下午召開常委會，會議進行長達三個半小時，光是應付黨產會和內政部就已焦頭爛額，沒有時間再隨潘維剛起舞。