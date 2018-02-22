黨產會調查：婦聯會被帶走的資料至少一百箱以上

2018-02-22 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院黨產會今天上午二度約談婦聯會前主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如，辜懷如下午召開記者會，強調只有整理母親的私人物品，沒有看到婦聯會的帳冊或勞軍捐資料。黨產會發言人施錦芳稍後出面回應表示，照婦聯會會務人員的一致說法，去年五月從婦聯會搬走的公務資料，至少有一百箱以上，辜懷如今天自己則說，資料只剩一、二十箱。

施錦芳表示，辜懷如表示會在明天下午，將辜家持有的相關資料 ，提供給黨產會，屆時辜家會拿出什資料，就一清二楚。

施錦芳表示，婦聯會已經在昨天將去年五月從婦聯會搬走的資料檔案，全部造冊提供給黨產會，基本上屬於辜嚴倬私乆物品的部分沒有造冊，但屬於婦聯會的公產，包括帳冊、檔案、會務資料，婦聯會總務、會計、秘書、甚至檔案部門都有提供完整清冊。

黨產會清查婦聯會民國九十五年前以前的帳冊等檔案資料，特別勞軍捐結餘款明細資料，目標已完全鎖定辜家。

施錦芳表示，去年五月，相關資料從婦聯會被搬到台北市德惠街台泥的房子，照會務人員說法，當天被搬走的資料至少有一百箱以上。辜懷如今天上午說，後來從台泥大樓搬到其他公司的東西有多少，她已經不記得，但至少有五十箱以上，至於目前還在的有一、二十箱。

施錦芳表示，目前這些資料是有清冊，不見資料，若照辜懷如說法，剩下的到底還有什麼？不見的或被「碎掉的」是什麼？篩選的依據是什麼？由於婦聯會已經提供清冊明細，明天辜家將剩下資料交給黨產會後，黨產會就可加以比對，進一步釐清事實真相。