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賴揆率內閣團隊 視察基隆前瞻長照建設

2018-02-22 17:17聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

行政院長賴清德今天下午率領內閣團隊，來到基隆視察前瞻基礎建設與長照設施，在慶安宮上香後他與衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、基隆立委蔡適應等人，參訪七堵區失智症老人團體家屋，並發送紅包給失智老人們，結束行程受訪時表示：這次來基隆將解決海科館因慶富子公司慶陽海洋違約所造成的後續興建問題。

行政院長賴清德（右）下午率領內閣團隊，來到基隆視察前瞻基礎建設與長照設施，在海科...
行政院長賴清德（右）下午率領內閣團隊，來到基隆視察前瞻基礎建設與長照設施，在海科館聽取前瞻基礎建設與長照簡報。記者許正宏／攝影
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行政院長賴清德（左）下午來到基隆視察七堵區失智症老人團體家屋，臨行前遇到在地居民...
行政院長賴清德（左）下午來到基隆視察七堵區失智症老人團體家屋，臨行前遇到在地居民熱烈歡迎。記者許正宏／攝影
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行政院長賴清德（右）下午來到基隆視察七堵區失智症老人團體家屋，並發送紅包給失智老...
行政院長賴清德（右）下午來到基隆視察七堵區失智症老人團體家屋，並發送紅包給失智老人們。記者許正宏／攝影
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行政院長賴清德（左二）下午在基隆市長林右昌（左）的陪同下，來到基隆視察七堵區失智...
行政院長賴清德（左二）下午在基隆市長林右昌（左）的陪同下，來到基隆視察七堵區失智症老人團體家屋，並發送紅包給失智老人們。記者許正宏／攝影
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失智症蔡適應慶富

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