孕婦為保胎兒與大出血搏鬥 施景中：向勇敢母親致敬

2018-02-22 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



台大醫院婦產科醫師施景中近日在臉書發文，先分享希臘神話人物普羅米修斯的故事，他為教人類用火而盜火，被天神逞罰每天被老鷹吃掉肝臟，又讓他長生不死，三萬年後才被Hercules海克勒斯救援，施景中接著分享一個個案，孕婦得知罹患嚴重的植入性胎盤，決定為了救小孩奮鬥下去，後來順利生下孩子，也保住子宮，施景中說，「你看過普羅米修斯嗎? 我真的看過，也照顧過。她的勇氣無人可比。致敬天下勇敢的母親。」

施景中表示，兩個月前，一個孕婦因為大出血轉來我們醫院。幾天後，同仁找我幫忙診斷，確定了是嚴重的植入性胎盤。我記得我對孕婦說出診斷的那瞬間，她眼淚一直簌簌不停流下臉龐。那時懷孕只有6個月大。孕婦大可以考慮中止懷孕避免進一步大出血，或選擇與不定時的大出血共存。她選擇了後者。

「從我接手了她的照顧，到31週多幫她開刀取出嗜血獰笑的胎盤，期間出血50-150mL一共20多次，大約2-3天就會出血一次，有時一天就會流到300多mL，小出血更無法計算了，假日中同仁也常因她又出血而call我。期間一直靠注射鐵劑促進造血和止血針助凝，血色素掉到6附近，就只好反復輸血。最後因為安胎安到肺水腫和肝功能異常，而且胎兒在8個月附近出生合併症機會已經很低，她才接受剖腹生下她小孩。」

他說，開刀前MRI顯示是個很難纏的狀況，膀胱有多處侵襲。「可能是Hercules借了力給我吧，當天我居然很順利把刀開了下來，而且沒切掉子宮。」

因為用到主動脈球囊輔助，減少術中出血，術後又拜託放射科同仁幫助做了TAE。結果術後她的右腳又產生了嚴重的血栓，從大腿到小腿都塞住了，幸好放射科同仁緊急去幫她取出血栓。

住了2天ICU，她終於送回我們一般病房。我們護理同仁與ICU交班，畫下她全身、為了救她小孩，留下大大小小的管線。