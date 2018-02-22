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黨產會兩度約談 辜懷如：整理母親私人物品 無帳冊資料

2018-02-22 16:40聯合報 記者王寓中╱即時報導

行政院黨產會追查婦聯會民國九十五年以年帳冊資料，鎖定辜家進行密集約約，並且在今天上午二度約談婦聯會前主委辜嚴悼雲的三女兒辜懷如。辜懷如下午在律師李念祖陪同下親自出面召開記者會，她強調，自己幫忙整理的，都是母親在婦聯會的私人物品，過程中她沒有看到任何外界關切的婦聯會帳冊或重要文件，或是有關勞軍捐的帳冊或資料。

辜嚴悼雲則透過李念祖發表昨致黨產會的聲明，辜嚴倬雲在聲明強調，從未指示婦聯會同事打包任何非她本人的私人物品，去年迄今會內人員如何依常規處理過期文件，她沒有過問或指示。

辜嚴倬雲表示，她在過年前赴美就醫，近年年事已高，無力承擔婦聯會重擔，去年初兒子辜啟允驟逝，身心俱疲，加上近年婦聯會內憂外患不斷，她心灰意冷，不想再看到任何有關婦聯會的事情，因此多次交代女兒協助儘速整理打包她放置在婦聯會的物品。

辜嚴倬雲聲明也強調，去年10月兩個女兒陪她去美國就醫，當時詢問如何打包並運回的物品，她因身體虛弱，心力交瘁，交代她們過往不需留戀，對她們有紀念意義的物品留著，其他都可以丟棄了。

媒體關切辜嚴倬雲赴美身體狀況，辜懷如說，母親一隻眼睛開刀失敗，因此赴美就醫，但台灣仍是母親最愛的土地。

李念祖說，據他了解，辜嚴倬雲也可能接到黨產會的約談通知，但她無法代表辜嚴倬雲發言。辜懷如是在春節後開工第一天，就接獲二度約談通知，今天上午前往黨產會接受約談。

辜懷如說，母親辜嚴倬雲十年前因雙城街住家裝潢，寄放私人物品在婦聯會，去年5月辜嚴倬雲請她和姐姐整理，協助婦聯會人員把這些私人物品的一部分搬離婦聯會，後來婦聯會再度聯繫把他們代為整理的母親私人物品運回，並由他們自行搬入倉庫。她去年12月初整理這些物品，留下對家族有紀念意義的相簿等物品，其他物品有些捐出去、有些碎掉了，「最重要的事實，持有的物品全部屬於母親私人物品。」

辜懷如強調，整理辜嚴倬雲私人物品時，並未見到婦聯會帳冊或勞軍捐等資料，今天接受約詢，她很驚訝聽到婦聯會有人提出一份清冊，說把資料交給了她。希望婦聯會裡說這些話的人，提出當初移送資料的點交明細記錄，以及簽收紀錄，相信搬這些重要資料，一定經過適當程序，並留下紀錄，不會空口說白話，呼籲黨產會秉公調查，給國人交代。

辜懷如說，她是辜家一份子，少與媒體接觸，也不參與政治，外界對於辜嚴倬雲不實中傷，辜家都低調，不擅辯護。母親在婦聯會光明正大，絕無不能被外界檢視的事情，若去年同意簽署行政契約合解的話，現在也不會面臨這個狀況，惹這個是非，「希望母親的清白是留給大眾的，因為我們問心無愧，希望守住良善與正義。」

辜懷如進一步說明，辜嚴倬雲辭去婦聯會主委與四大基金會董事長，證明一無所求，她帶母親整理私人物品，過程與心態都是坦蕩蕩，不忍有心人士傷害母親，誤導社會輿論。

婦聯會辜嚴倬雲黨產

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