賴清德：2年內打造台灣首家新創獨角獸

賴清德表示，行政院新春首發院會，以優化新創方案為主，顯示行政院對投資新創的決心。記者高彬原/攝影 分享 facebook 行政院今舉辦新春過後第一次院會，以「優化新創事業投資環境行動方案」打頭陣，由行政院長賴清德親自主持會後記者會。賴清德表示，行政院新春首發院會，以優化新創方案為主，顯示行政院對投資新創的決心，期望每2年至少孕育出一家具代表性的獨角獸新創事業，並帶動未來5年相關新創事業獲得投資金額每年成長50億元。

國發會主委陳美伶指出，新創獨角獸的定義是未上市，但市值達到10億美元的企業，目前全球至2月為止僅有228家，台灣還沒有任何一家，以此為目標有其困難性，不過她強調政府從去年開始著手改善新創環境的友善度和彈性，已經得到業者的認同，大家都很有信心我國在不久的將來就會有獨角獸的產生。

賴清德表示，台灣過去參與了PC時代的發展，卻未能掌握網際網路與行動應用的商機，不能再錯過人工智慧、金融科技、無人載具等未來產業，強調國內新創產業必須走向國際，吸引國際創投關注。他並強調，目前大東亞市場是投資焦點，也是我國新南向政策的重點，他指示相關部會能夠有系統、策略性的吸引東南亞頂尖的學生、人才來台就學、就業，甚至進一步在台灣創業。

國發會表示，優化新創投資環境行動方案有5大政策，包括「充裕新創早期資金」、「人才發展及法規調適」、「政府成為新創好夥伴」、「提供新創多元出場管道」和「新創進軍國際市場」；國發會並指出，2018年各部會投入相關預算約16.24億元，投資方面有國發基金創業天使投資方案，以及1000億元產業創新轉型基金，還有金融周邊單位捐助成立基金2.7億元和台衫公司水牛基金46.5億元。

其中除了帶動天使投資，預定在第二季前推動「產創條例天使投資人租稅優惠」，並從國發基金調整10億元創業天使投資方案機制，提供新創早期資金，政府也希望能夠提供更多新創出場管道，預計由金管會在今年第一季前增列上櫃電子商務為產業新類別，同時提供多元上市櫃條件，經濟部也將在第二季前檢視現行「企業併購法」是否修法，以優化租稅措施。