重啟核二？ 盧秀燕：民進黨政府先道歉就支持

2018-02-22 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



政府有意重啟核二，國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕說，只要民進黨政府先道歉，承認能源政策錯誤，重啟核二她願意支持。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 政府有重啟核二以補電力供應，台中市長參選人、國民黨立委盧秀燕今早說，民進黨政府重啟核二，代表過去的能源政策錯誤、不足，建議虛心向人民道歉，對人民有利的事她願意支持。

盧秀燕說，民進黨執政後，因為停用核能機組，造成的電力缺口達91億度電，都由火力發電來彌補，台中電廠的燃煤機組也扮演供電重要角色，因此「火力全開」。

盧秀燕強調，政府要重啟核二，人民可以理解，這也代表民進黨的能源政策是錯誤的，建議虛心向人民道歉，只要能改善空汙、不影響電力供應，對人民有利的事情，她都會支持。