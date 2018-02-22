傳內閣改組 賴清德：時機成熟會報告

2018-02-22 12:16 中央社 台北22日電



外傳內閣將改組，行政院長賴清德今天表示，他現在主持「優化新創事業投資環境行動方案」記者會，此刻要談新創，內閣改組「時機成熟時再跟大家報告」。

賴清德上午在行政院會後，出席「優化新創事業投資環境行動方案」記者會時做上述表示。

另外，媒體詢問解決低薪方案內容，賴清德表示，要解決低薪一定要促進台灣投資，這就是為什麼他親自主持相關會議；只有增加國內外企業投資，才有辦法根本解決低薪問題，所以他積極解決企業五缺問題，並修改勞基法，在保障勞方下，給予勞資雙方更多彈性。