藍批：對扁和管中閔都只會拖 政府不知長進

2018-02-22 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台灣大學自主行動聯盟發起「台大要新校長，221向小英總統及教育部長拜年」行動，向總統府和教育部表達抗議。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

昨台大人上街頭抗議「卡管」，國民黨文傳會副主委洪孟楷則在臉書表示，對待前總統陳水扁和台大校長當選人管中閔都用「拖」的，這個政府根本不知長進！

他表示，開工第一天，上千台大人走上街頭向總統府及教育部發出怒吼，要求原本應該2月1日上任的管中閔校長如期就任，卻遲遲等不到一個正式說明和回應。「可悲的是，貪汙犯陳水扁一直期待蔡英文給予特赦，也不見有肩膀的蔡政府人員願意負責」，就放任陳水扁一下參加餐會、一下拜會李前總統，蔡英文只會來個眼不見為淨。對待陳水扁和管中閔都只會「拖」，過了一年，這個政府還是一點都不知長進！

洪孟楷指出，管中閔是去年8月開始參與台大遴選，經過遴選會關關審核、且在8位候選人中正式的通過選拔，於今年1月5日當選台大校長，原本該2月1日就任，如今到了2月21日還無法就任，且眼看上任期間遙遙無期，這樣別說想要趕上他國學術競爭力，光是官僚體系的效率和只問顏色不問對錯的立場，就知道台灣的高等教育競爭力在蔡英文政府主政之下，根本不可能前進！

他表示，遇到燙手山芋或是不如蔡意的狀況，蔡英文政府就是只能用「拖」字訣。如同放任陳水扁趴趴走，卻打死不願提起到底是否要讓他特赦；明明柯文哲政黨立場綁架民進黨，吃定蔡英文不敢提名台北市人選，民進黨現在卻也只能拖一天算一天；明明是公正公開合法遴選的管中閔校長，卻故意拖延不讓上任。說到底，遇事就「拖」，不敢面對，這難道就是蔡英文政府要給全台灣人民的新年新氣象？

「越是卡管，越會讓人民看清民主退步的價值」，洪孟楷批，當2018年全民都想要向前行時，蔡英文政府的「拖」，只會讓人民更加厭惡這個不做實事、只想鬥爭的虛偽政府。今天是客氣地向蔡總統拜年，難道蔡英文真的敬酒不吃吃罰酒，只想跟人民作對？「拖」，只會讓行動越來越激進！