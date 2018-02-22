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雷倩的深夜筆記：婦聯會城破21天大事記

2018-02-22 01:32聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照
婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照
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昨天在春節後開工第一天，婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文，親自紀錄下婦聯會從1月31日會員代表大會否決行政契約案後，婦聯會經歷的21天與民進黨政府內外風雨對抗的日子。

以下為雷倩臉書內容整理：

1/31日 臨時會員代表大會，鷹派及辜家指派的多名律師大力運作封殺行政契約後歡呼照相呼嘯而去。黨產會下午即持公文來會要求提供財務資料。會員大會一結束，"贏了的"辜媽媽竟送來信函辭去婦聯會的常委與委員，三女兒亦同時辭婦聯會委員。不解為什麼？

2/1日 婦聯會被黨產會認定為附隨組織、凍結資產。竟有政黨人士稱婦聯會被認定為附隨組織係與黨產會「合謀」，究竟何等心腸如此含血噴人？

2/5日 辜媽媽無預警的辭去婦聯社福、聽障、華興育幼院、及華夏四基金會的董事長，其中社福董事會無法運作、聽障財務危機陷入困境。辜媽媽之前以董事長身份委任某律師代表四基金會強硬表達反對簽約，該案順利封殺後卻又辭去四個董事長職位，前後不一，何者才真是她的心意？

2/6日 子夜花蓮大地震、2/7日臨時常委會決定捐款協助，向黨產會申請動支獲准。

2/7、9、12日 黨產會連續持公文約談多名會務人員及到會索取資料。均安排律師到場。

2/13 深夜 辜媽媽及家人赴美。

2/14日 婦聯會於期限最後一天回覆黨產會公文。

2/15-2/20日 年假

2/21日 春節後開工第一天，黨產會三度約詢4名會務人員，以釐清婦聯會過去之財務會務資料所在，我們迅速協調律師陪同。據同仁稱，黨產會已於2/12日約詢辜媽媽家人，由某大律師陪同出席。同仁並在問詢記錄中，看得出辜家是依鷹派律師建議的策略回答，不知最後是福是禍？

內政部來公文，祭出「人團法」及「政黨法」兩道金牌，要求婦聯會改正處理。

婦聯會黨產雷倩

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