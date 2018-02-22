開工後首日 婦聯會頭上「四把刀」都收假上班了！

2018-02-22 01:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



昨天是春節後開工第一天，婦聯會與民進黨政府的對抗，年後繼續進行。

婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文指出，春節後開工第一天，黨產會三度約詢4名會務人員，以釐清婦聯會過去之財務會務資料所在，我們迅速協調律師陪同。據同仁稱，黨產會已於2/12日約詢婦聯會前主委辜嚴悼雲的家人，由某大律師陪同出席。同仁並在問詢記錄中，看得出辜家是依鷹派律師建議的策略回答，不知最後是福是禍？

另外，雷倩指出，內政部來公文，祭出「人團法」及「政黨法」兩道金牌，要求婦聯會改正處理。