開工後首日 婦聯會頭上「四把刀」都收假上班了！

相關新聞
陳師孟第1案 辦司法官「諷扁劇」2018-02-22 00:14
獨／内閣改組傳聞敏感時刻 賴揆夜訪老柯2018-02-21 23:39
拚選舉 孫大千給自己「15禁」標準2018-02-22 08:27
哀悼還是政治？扁收回對蔣宋美齡下半旗、馬就職竟被下半旗2018-02-22 08:00
藍批：對扁和管中閔都只會拖 政府不知長進2018-02-22 06:58
雷倩的深夜筆記：婦聯會城破21天大事記2018-02-22 01:32
賴揆臨訪柯建銘 談優先法案沒談內閣改組2018-02-22 00:00
軍事之外…「能源出口 美台合作新領域」2018-02-22 00:00
陳師孟查司法官 慶啟人：何德何能可以影響扁案審判？2018-02-21 23:59
民進黨待遇優於賴神版勞基法 加班做一給四做四給八2018-02-21 18:27
蔡英文：找尋更多合作機會 與美國共維印太和平繁榮2018-02-21 18:17
影／新春團拜 馬英九國民黨帽T超吸睛2018-02-21 16:37
管碧玲在中執會無聲尖叫 原來管媽升級變管嬤！2018-02-21 15:52
影╱美重量級參議員訪台 高喊愛台灣、愛蔡總統2018-02-21 15:34
悼念花蓮強震死傷國人 國民黨國旗 黨旗下半旗致哀2018-02-21 15:25
出席台商春節聯誼 總統：兩岸未來取決能否互釋善意2018-02-21 14:25
團拜冷清因議員出國？王世堅酸柯Ｐ：我沒出國2018-02-21 14:22
沒忘震災！ 全國機關學校今下半旗致哀2018-02-21 14:16
美聯邦參議院「台灣連線」共同主席訪台 外交部設宴2018-02-21 13:44
下半旗該下到哪？連總統府也常搞錯2018-02-21 13:27
影／台商春節聯誼 蔡總統再向陸喊話2018-02-21 13:27
台商春節聯誼 田弘茂化身「田老師」對台商上起課2018-02-21 13:04
「對傅崐萁強烈不信任」 綠營質疑花蓮震災善款流向2018-02-21 12:59
在本土劇中軋一角是置入？陳亭妃：大家不要太嚴肅了2018-02-21 12:54
泳協改選灌人頭？時代力量控藍黨代表介入2018-02-21 11:42
團拜只有1名民進黨議員出席 柯P：我和綠營好的很2018-02-21 11:25
國民黨新春團拜 馬英九人氣高2018-02-21 10:43
初六開工日 賴清德：今年咱要讓台灣經濟更有力2018-02-21 10:40
【重磅快評】全國下半旗 0206花蓮大震結案了嗎？2018-02-21 09:48
政治人物臉盲怎麼救？幕僚不在就甩萬用金句2018-02-21 08:00
邱太三不耍官威 藍：壞了蔡英文政府換首長的正當性2018-02-21 06:39
經濟有望向上 蔡政府棟樑歪斜難修補2018-02-14 10:10
熱門文章
非警大畢業卡升官違憲 5千多人將補受訓後任官2018-02-21 19:42
下半旗該下到哪？連總統府也常搞錯2018-02-21 13:27
前司法院秘書長林錦芳病逝 法界有人為她抱屈2018-02-21 16:53
誇張！乘客每人出20元代繳罰款 助遊覽車硬闖蘇花改2018-02-21 15:34
當年遊覽車墜海催生蘇花改 通車卻禁行的原因是...2018-02-21 23:28
綠昔稱國民黨不倒台灣不會好 馬英九：現在有比之前好？2018-02-21 12:21
空拍磐石艦出旗津港貼陸網站 專家：紀德艦最大威脅2018-02-21 12:10
獨╱司法鐵漢莊春山病逝 法界不捨2018-02-21 20:17
台北市長選舉擠爆 這8人表態都想參選決戰柯P2018-02-21 11:33
顏純左當小英的面批陳亭妃 小英令禁止互鬥2018-02-21 17:38
陳師孟第1案 辦司法官「諷扁劇」2018-02-22 00:14
「對傅崐萁強烈不信任」 綠營質疑花蓮震災善款流向2018-02-21 12:59
為何不在桃園選？ 孫大千：沒人徵詢我2018-02-21 21:09
影╱台塑六輕海港首曝光 生態盎然讓人驚艷2018-02-21 16:17
在本土劇中軋一角是置入？陳亭妃：大家不要太嚴肅了2018-02-21 12:54
年假剛結束 共軍機艦又在台灣東方海空操演2018-02-21 22:32
司法院前秘書長林錦芳除夕過世 法界意外2018-02-21 16:44
國民黨新春團拜 馬英九人氣高2018-02-21 10:43
獨／内閣改組傳聞敏感時刻 賴揆夜訪老柯2018-02-21 23:39
黑鷹沉處超過預估深達千米 水下無人載具重新調整救援2018-02-21 20:17
陳師孟上任首案 調查司法官諷扁舞台劇2018-02-21 16:04
哀悼還是政治？扁收回對蔣宋美齡下半旗、馬就職竟被下半旗2018-02-22 08:00
管碧玲在中執會無聲尖叫 原來管媽升級變管嬤！2018-02-21 15:52
雙北多人表態參選 朱立倫：要團結2018-02-21 09:25
防集資罰款闖蘇花改 未來加重處罰記點並吊扣駕照2018-02-21 21:13
影／新春團拜 馬英九國民黨帽T超吸睛2018-02-21 16:37
【重磅快評】全國下半旗 0206花蓮大震結案了嗎？2018-02-21 09:48
觀察站／這一次，台北藍為何大亂鬥？2018-02-21 14:16
影╱美重量級參議員訪台 高喊愛台灣、愛蔡總統2018-02-21 15:34
北市長選戰失敗者齊聚？吳敦義：不要講這種刻薄的話2018-02-21 12:06
陳歐珀談陳金德輔選 「未來需要他把這一局做好」2018-02-21 11:57
桃園燈節來了 下午4點起交管2018-02-21 14:59
團拜冷清因議員出國？王世堅酸柯Ｐ：我沒出國2018-02-21 14:22
觀察站／殺到見骨後說重話 傷害已造成2018-02-22 00:44
雷倩的深夜筆記：婦聯會城破21天大事記2018-02-22 01:32
盧秀燕今獲提名參選台中市長「有信心打贏選戰」2018-02-21 10:56
國民黨市長初選開跑 桃園陳學聖領表搶頭香2018-02-21 17:18
誰是抹黑者？黃偉哲陳亭妃陣營又互槓2018-02-21 15:32
開工後首日 婦聯會頭上「四把刀」都收假上班了！2018-02-22 01:30
民進黨待遇優於賴神版勞基法 加班做一給四做四給八2018-02-21 18:27
留言