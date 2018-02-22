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陳師孟第1案 辦司法官「諷扁劇」

2018-02-22 00:14聯合報 記者程嘉文王聖藜／台北報導

二○○九年司法節慶祝大會上，台北地檢署檢察官演出舞台劇「俠客行」，飾演嫌犯的檢察...
二○○九年司法節慶祝大會上，台北地檢署檢察官演出舞台劇「俠客行」，飾演嫌犯的檢察官在法庭上哭鬧，並學阿扁高喊「法警打人、司法迫害」。 圖／聯合報系資料照片
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新科監委陳師孟昨天受訪時表示，二○○九年由法務部與司法院合辦的司法節慶祝大會上，司法官們編導演出的舞台劇內容，卻出現諷刺前總統陳水扁的劇情，「蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象」。他將以此為監委生涯的第一個調查案件，以瞭解司法官是否有違失，干預司法審判的公正性。

上任前表示，將專打「辦綠不辦藍」的法官及檢察官

陳師孟上任前即表示就任後將專打「辦綠不辦藍」的法官及檢察官。他昨天接受中央社訪問時表示，當時的北檢主任檢察官慶啟人、法務部長王清峰對此都視若無睹、避重就輕。自己已經立案，調查作業兩天內展開，將調查司法官有無違失，對於干預司法審判的公正性、造成台灣國際形象受損等方面有無行政責任；後續也將進一步約詢王清峰、慶啟人等相關人說明。

慶啟人：監委誤會了！扁貪汙不是靠行動劇定罪

對此，慶啟人昨晚表示自己不懼約談，但強調「陳水扁的貪汙罪是靠證據定罪的，不是靠行動劇定罪，監委誤會了！」王清峰則說，部長管的是政策，不可能連慶祝會短劇內容都過問。

陳師孟指出，當天的舞台劇中有人模仿陳水扁被收押的場景，高喊司法迫害、法警打人。舞台劇上演時間就在扁案開庭前不久，蓄意影響社會輿論，製造對被告不公平的社會氛圍，意圖影響社會對被告的觀感。

監委陳師孟昨受訪表示，將就二○○九年司法節慶祝大會上，司法官們編導演出含有諷刺前...
監委陳師孟昨受訪表示，將就二○○九年司法節慶祝大會上，司法官們編導演出含有諷刺前總統陳水扁劇情的舞台劇，進行調查。 圖／聯合報系資料照片
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他說，前總統馬英九的老師、美國紐約大學教授孔傑榮曾對此表示不可思議，把台灣多年來的轉型正義一筆勾銷，經濟學人雜誌也評論這是很可恥的事。

陳師孟批評，台灣的檢察官、法官缺乏教育，以為讓嫌犯、受刑人吃好睡好就是人權，卻用表演的方式戲謔嫌犯，違反國際兩公約所說，「對失去自由者要尊重其人格」，侮辱嫌犯人格，極不尊重人權。

法務部政次陳明堂：尊重監委行使職權

法務部政務次長陳明堂昨天表示，尊重監察委員行使職權。王清峰說，自己當時看到演出後也覺得，雖然社會上不少人作類似表演，但司法人員的身分可能較敏感，然而對於同仁創作表演的自由，還是應該尊重。

陳師孟王清峰陳水扁

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