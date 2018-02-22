賴揆臨訪柯建銘 談優先法案沒談內閣改組

2018-02-22 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院長賴清德昨晚臨時拜訪民進黨立法院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院新會期下周二就要開議，正當外界競猜內閣可能改組的敏感時刻，行政院長賴清德昨晚臨時拜訪民進黨立法院黨團總召柯建銘，格外引發聯想。不過，賴清德表示是針對下周開議後的優先法案，與柯建銘交換意見，沒有談到改組事宜。

內閣改組傳聞甚囂塵上，但府院昨天仍表示「無此訊息」。據了解，賴清德日前曾表示，每到立法院新會期開議前，媒體就會競猜內閣改組，就像「季節」到了，事實上未必如此。但被問到這一波會不會有內閣改組，他並未直接回答。

由於立法院新會期下周二就要開議，當天賴清德必須率內閣官員到立法院列席備詢，如果內閣有局部改組，最遲下周一須完成交接；依此時程推估，行政院最慢在本周五就應對外公布內閣改組的人事訊息。

此外，在楊金龍接任央行總裁後，總統府昨天發布總統令，任命陳南光為中央銀行副總裁，任期從今年三月五日至二○二三年三月四日止。陳南光一九六四年出生，是美國明尼蘇達大學經濟學博士，現任台灣大學經濟系教授，研究專長為總體與貨幣經濟學。

對於賴清德臨時造訪，柯建銘表示，屏東縣長潘孟安昨天參加民進黨中執會後，前往拜會賴院長，兩人過去擔任立委時，分別擔任過民進黨團幹事長，大家長長期並肩作戰，臨時決定相偕前來探訪，賴清德也特別討論立法院新會期的優先法案。

柯建銘表示，因應立法院新會期將開議，民進黨團原規畫重要議程將聚焦「一二三」：一個國營事業單位預算案、兩個人事同意權（促進轉型正義委員會委員 、國家通訊傳播委員會補提名）、三大改革（軍人年改、司法改革、組織再造），但今年四月還有新任檢察總長人事案，因此有三項人事必須在立法院行使同意權。此外，政府組織再造涉及法案數量不少，約四十四案。