軍事之外…「能源出口 美台合作新領域」

外交部長李大維昨設宴款待美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷霍夫一行人，殷霍夫受訪時表示非常喜愛蔡英文總統。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

來台訪問的美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷霍夫（James Inhofe）昨天表示，能源是美國在軍事之外能夠給予台灣的互惠承諾，他已經和台灣的領導階層談過這件事，雙方談到可以互相幫助，這是美國一項主要的出口貨品，「我們希望確保台灣享有美國能源的機會，這也會幫助我們貿易的平衡」。

殷霍夫率眾議員凱利、參議員蘇利文等十九名成員訪台。殷霍夫昨受訪談到此行目的時表示，此行是為了拜訪蔡英文總統，「我們非常愛她，也愛台灣」；他們將持續支持美台軍事承諾，且能源出口也是美台能夠開展合作的新領域。

此外，每年一度的台美國防工業會議規畫今年首度在台灣舉行，五月在高雄登場，據了解，來自資安、造艦、航太領域的業者，將和美國產業人士討論如何在硬體和軟體上合作，也將討論如何將台灣的國防產業整合到美國的國防產業供應鏈內。

相關人士透露，未來台美國防工業會議將採一年舉行兩次的方式辦理，上半年在台灣舉行，性質以廠商對廠商的技術交流層面為主，雙方官員溝通交流為輔；下半年在美舉行，則討論台美國防工業政策面。

殷霍夫等人昨與蔡英文總統會晤，蔡總統表示，期待在新的一年，台美關係能夠更上層樓，也強調台灣將持續找尋更多的合作機會，與美國共同努力維護印太區域的和平與繁榮。總統府發布新聞稿表示，總統致詞指出，本月初美國參議院外交委員會通過了「台灣旅行法」，她藉此機會感謝訪賓們，「謝謝你們為台灣所做的一切」。

受訪時被問到美國對台軍售議題，殷霍夫說，不論是F35或是F16，他了解有許多武器製造商非常熱切希望和台灣達成交易，他們在國會中也持續努力，使台灣增強自己的防衛能力，並與美國互惠互利。

蘇利文被問及台灣在美國的印太戰略中的角色時說，川普總統的印太戰略是開放策略，不只與現有盟邦深化關係，更要擴大美國在這個區域內的同盟國家，「我確信包含台灣」。