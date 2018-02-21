民進黨待遇優於賴神版勞基法 加班做一給四做四給八

2018-02-21 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨中執會今天通過修正「黨務工作人員服務辦法」，未來黨工待遇將優於勞基法，維持加班費「做1給4、做4給8」，比日前完成修法的行政院版本更加友善。

民進黨發言人林琮盛今天轉述民進黨主席蔡英文裁示，指民進黨是進步的政黨，黨工的服務辦法應優於勞基法，因此休息日延長加班的計算方式，維持「加班4小時以內者，以4小時計，超過4個小時至8小時以內者，則以8小時計。」