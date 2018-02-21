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二二八事件71週年 民團發起遊行紀念反思

2018-02-21 17:08中央社 台北21日電

今年是二二八事件71週年，47個民間團體發起活動，邀請民眾在24日下午從天馬茶房遊行至行政院，反思二二八事件對台灣的影響，同時督促執政當局以實際行動落實轉型正義。

去年二二八事件70週年時，鄭南榕基金會等28個民間團體曾經發起發起「228. 0走尋真相--二二八70週年紀念行動」，從二二八事件的起點天馬茶房開始遊行，邀集民眾一起記憶二二八事件。

台灣人權促進會和鄭南榕基金會等47個民間團體今天舉行記者會宣布今年再度共同發起「228. 0還原歷史．邁向正義--二二八71週年紀念行動」，邀請民眾在2月24日下午從天馬茶房走到行政院，希望讓所有世代和各個族群記憶和反思二二八事件對台灣的影響。

主辦單位規劃的遊行路線從天馬茶房出發，行經現為彰化銀行的「專賣局台北分局」、舊址在二二八公園內的「台灣廣播電台」、終點站是現為行政院的「長官公署」。

遊行途中將有人肅穆唱名二二八事件的政治受難者名單，走到行政院後，由二二八事件受難者林明勇的外曾孫女依萬．拿難宣讀「二二八71週年紀念行動宣告」，詩人李敏勇獻詩，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

鄭南榕的弟弟、鄭南榕基金會董事鄭清華說，去年舉辦活動時很多年輕人參與，因此今年擴大舉辦，轉型正義條例剛通過，執政當局不能鬆懈，民間會持續監督，人權不會從天上掉下來，而是要爭取。他並認為，台灣人權工作者李明哲被中國粗暴地綁架、拘禁、判刑，這就是現代版的二二八事件。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，台灣的人權狀態和亞洲各國相比不算糟，但因為台灣特殊的國家地位，導致台灣人民權利受損時，要求國際人權機制救濟困難重重，李明哲就是活生生的例子；重新思考二二八事件和白色恐怖，更能幫助大家理解台灣目前處境，她也呼籲大家要勇於發聲、對抗不義。

二二八事件鄭南榕

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