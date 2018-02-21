影／新春團拜 馬英九國民黨帽T超吸睛

2018-02-21 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林洧旭 ╱即時報導



初六開工，國民黨盛大舉辦新春團拜，不過前主席連戰和洪秀柱都告假。前總統馬英九再以暴紅的國民黨帽T輕鬆現身，先砲轟執政黨，再鼓勵國民黨團結執政。不過隨著國民黨陸續已經有5位表態參選黨內台北市長初選，遭民進黨北市議員梁文傑諷刺為「失敗者聯盟」，對此吳敦義面有慍色地回擊說，有位台北市長落選，後來卻選上總統。

馬英九致詞時表示：「我從跨年到春節，一個多月的時間跑了很多地方，見了不少民眾，也聽了不少意見，發現民眾對時局，當前的局勢越來越失望，對本黨的期待也越來越殷切，努力革新團結茁壯，然後執政，9合1的地方選舉只有九個多月了，我們希望大家全力以赴。」

21號開工，國民黨新春團拜，前總統馬英九特別一身國民黨帽T，吸引年輕人目光，還高喊重返執政，年底地方選舉是第一戰。不過台北市要派誰迎戰柯P，藍營表態的投入初選的可不少。包括一貫積極的前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前陸委會副主委張顯耀，前立委孫大千和現任議員鍾小平。

被外界戲稱足以組成一支籃球隊，不過黨內支持態勢都不明顯，還被綠營議員戲稱是失敗者聯盟，對此黨主席吳敦義神情不滿地，舉了前總統陳水扁的例子回嗆。吳敦義：「抱歉，不要講這種刻薄的話，你要記得有一位是台北市長落選，選上總統。」

不過已表態參選的人，在團拜現場積極求表現，砲火全開瞄準柯P，更要求黨中央的初選時辰要越早越好。台北市議員鍾小平：「我百分之百一定參選，這兩位參選是同志意願，表示柯文哲是外強中乾，是可以打敗他的，我認為這次是有希望的，所以大家躍躍欲試。」

前立委丁守中也認為：「新北市還有台中，大家都確定了嘛，台北市既然是領頭羊，就是關鍵全國重要，應該及早確定，我覺得黨裡面有若干人，有這種失敗主義，這種是不好的。」

國民黨台北市主委黃呂錦茹則表示：「台北市長選舉包含市議員提名時程，作業從3月15日開始進行作業，整個流程應該在四月中旬完成。有人覺得太晚？我不會覺得太晚，上一任台北市長選舉，正式開跑是在7月16日。」