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影╱美重量級參議員訪台 高喊愛台灣、愛蔡總統

2018-02-21 15:34聯合報 記者徐偉真╱即時報導

正在台灣訪問的美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷霍夫今天表示，他們在國會中針對對台軍售持續努力，也提到能源是在軍事外美國能給台灣的互惠承諾，他已經和蔡英文總統談過這件事，希望確保台灣也能享有美國能源的機會，他也大喊愛台灣、愛蔡總統。

殷霍夫率領聯邦參議院及眾議院兩院軍事委員會議員及幕僚共19人，昨天抵達台灣訪問，訪團在台期間將拜會我政府高層及相關部會，增進對台美關係及區域安全議題的瞭解，一行人預計明天離台；殷霍夫中午和聯邦眾議員凱利（Trent Kelly, R-MS）、聯邦參議員蘇利文（Daniel Sullivan, R-AK）、參議員朗茲（Michael Rounds, R-SD）、參議員恩絲特（Joni Ernst, R-IA）在外交部長李大維的陪同下參觀台北賓館。

殷霍夫今天中午接受媒體訪問時表示，很開心能來到這裡，他和台灣的淵源可以追溯到1987年，這幾年間發生很棒的事情，台美之間這幾年一直是緊密、友好的朋友，中午和媒體見面的五位參眾議員都是軍事委員會成員，「這是我們擅長的領域，台灣與美國彼此需要，這不是單向的互動，例如有些對台灣有助益的武器項目，經過雙方協商，我們享有共同利益」，他說美國可以給我們這項保證，他們對台灣的愛是堅定的，現在沒有減弱，以後也不會，「我們無疑地是最佳夥伴」。

殷霍夫說，這次訪台是因為他們對台灣的愛，他們看見這個區域正處於威脅之中，他們關切這區域的自由，「也相當於你們的自由」，他說台美之間貿易互動密切，利益一致，也互相需要，並說過去八年，「那個和石油能源開戰的美國總統，他不喜歡石油、天然氣或核能，他不知道這是一個我們可以和你們共享的機會」，他們已經和蔡總統談過能源，因為那是美國一項主要的出口貨品，「我們希望確保你們也有享有我們能源的機會，這也會幫助我們貿易的平衡」。

朗茲說，他們和蔡總統不只談能源，愛荷華、南達科他和奧克拉荷馬等州，有產蛋、醬油、玉米、小麥，而台灣美國的貿易夥伴，這些貿易需要持續；蘇利文被問到美國的印太策略時表示，美國是一個亞太國家，美國在亞太地區發展超過兩百年，是一個亞太強權，他來自阿拉斯加州，他的家鄉安克拉治和台北的關係比與華盛頓特區更密切，美國過去數十年來在這個區域結交許多盟友，台灣是最重要的其中之一，「我們對這個區域一點都不陌生，而美國重視亞太盟友的策略將會在接下來的數十年內持續，我們已經在這裡兩百年，更將迎接下一個兩百年、甚至五百年」。

蘇利文說，川普的印太戰略是一個開放的策略，不只代表要和現有盟友深化關係，而是要擴大美國在這個區域內的同盟國家，他相信這些國家中包括台灣，他強調，台灣是美國數十年來的重要盟友，也與美國共享許多價值，美台關係中的重要部份是民主價值與經貿成長，這同樣也是總統戰略中的重要部分。

殷霍夫。記者徐偉真/攝影
殷霍夫。記者徐偉真/攝影
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外交部長李大維向媒體介紹殷霍夫一行人，從左到右為聯邦眾議員凱利（Trent Ke...
外交部長李大維向媒體介紹殷霍夫一行人，從左到右為聯邦眾議員凱利（Trent Kelly, R-MS）、聯邦參議員蘇利文（Daniel Sullivan, R-AK）、美國聯邦參議院「臺灣連線」共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK）、參議員朗茲（Michael Rounds, R-SD）、參議員恩絲特（Joni Ernst, R-IA）。記者徐偉真/攝影
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