共諜案被拔官 張顯耀：仍感念馬英九前總統
陸委會前副主委張顯耀上午宣布參選台北市長，但必須先過爭取國民黨提名這一關。張顯耀曾在馬英九前總統任內因共諜案被拔官，媒體上午問張，馬英九總統目前人氣旺，是否會影響提名，張顯耀說，他很感謝馬英九前總統，讓他有兩岸歷練的機會。
張顯耀2014年任陸委會特任副主委時，被指「涉嫌洩密、中共間諜」被去職。2015年北檢認為事證不足，張顯耀不起訴處分。
媒體上午問張共諜案不起訴，馬英九總統是否應還他一個公道？張顯耀說，他很感謝馬英九前總統，讓他有兩岸歷練的機會。馬總統不須道歉，「人不能忘本」。
張顯耀也拿出當年北檢的不起訴書，指證人表示僅是聽聞的檢舉資訊，然其認為被告張顯耀有問題，卻對於何時、何地、何人提出被告張顯耀與大陸何人士往來及有何問題等情，皆答以記憶不清無法交代清楚，無法提供明確之檢舉資訊內容。
另又證稱曾因國安會秘書長金溥聰透過國安單位取得訊息，而認為被告張顯耀有問題，然被告張顯耀洩密的對象、時間與內容等具體細節均付之闕如之情況下，即認定被告張顯耀有洩密之嫌，不免速斷。
另外，不起訴書中亦指兩岸之間的各種問題，被告張顯耀透過其管道與陸方溝通處理上級所交付之兩岸事務，皆有達成任務，我方不論在ICAO、RCEP、兩岸協議成效與檢討會議等議題，亦均取得國家預期之利益，並未造成任何損害，故實難據此認定被告等人所為有意圖危害國家安全或洩密之犯行可言。
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