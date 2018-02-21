共諜案被拔官 張顯耀：仍感念馬英九前總統

2018-02-21 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



陸委會前副主委張顯耀上午宣布參選台北市長，但必須先過爭取國民黨提名這一關。張顯耀曾在馬英九前總統任內因共諜案被拔官，媒體上午問張，馬英九總統目前人氣旺，是否會影響提名，張顯耀說，他很感謝馬英九前總統，讓他有兩岸歷練的機會。

張顯耀2014年任陸委會特任副主委時，被指「涉嫌洩密、中共間諜」被去職。2015年北檢認為事證不足，張顯耀不起訴處分。

媒體上午問張共諜案不起訴，馬英九總統是否應還他一個公道？張顯耀說，他很感謝馬英九前總統，讓他有兩岸歷練的機會。馬總統不須道歉，「人不能忘本」。

張顯耀也拿出當年北檢的不起訴書，指證人表示僅是聽聞的檢舉資訊，然其認為被告張顯耀有問題，卻對於何時、何地、何人提出被告張顯耀與大陸何人士往來及有何問題等情，皆答以記憶不清無法交代清楚，無法提供明確之檢舉資訊內容。

另又證稱曾因國安會秘書長金溥聰透過國安單位取得訊息，而認為被告張顯耀有問題，然被告張顯耀洩密的對象、時間與內容等具體細節均付之闕如之情況下，即認定被告張顯耀有洩密之嫌，不免速斷。