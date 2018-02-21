與侯友宜零互動？周錫瑋：我應該多主動一點

2018-02-21 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



新北市議會今天上午舉辦新春團拜，新北市長朱立倫、副市長侯友宜和前台北縣長周錫瑋三人均與會，朱立倫還拉著周錫瑋一起就座，兩人互動熱絡，倒是侯、周二人僅微笑點頭打招呼，侯友宜在會後則低調的離開，而周錫瑋則在聯訪時表示，他很想跟侯友宜多聊些話，「我應該多主動一點。」

不過，周錫瑋批評侯友宜要參選新北市長「早就該講了」，因為人民的納稅錢不該被浪費，且有不公正的行為，否則人民會產生不信任，更重要的是一切要攤在陽光下。

朱立倫上午率市府團隊參加議會新春團拜，走進會場見到周錫瑋時，兩人握手寒暄，朱還拉著周一塊就座，互動熱絡，而侯友宜則是坐在朱、周兩人的對面，與周微笑點頭打招呼 ，完全沒有交談 。

朱立倫上台致詞表示，市長的任期有限，但市民的期待是無限，他感謝在市議會的支持下，市政建設得以團結和諧地順利推動。

面對侯、周兩人爭取黨的提名參選，朱立倫表示，在初選過程中，只要有意願的都歡迎來參與，但最重要的是初選過後就要團結一致，沒有提名的人要尊重提名的人，而獲得提名的人也要參考沒有被提名的其他同志的想法和政見，加以匯整代表共同政見。