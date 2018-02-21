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台北市長選舉擠爆 這8人表態都想參選決戰柯P

泳協改選灌人頭？ 時代力量控藍黨代表介入

2018-02-21 11:42聯合報 記者胡宥心╱即時報導

「國民體育法」修正去年三讀通過，各體育單項協會要在期限內改選。時代力量今開記者會，指控國民黨黨代表介入游泳協會改選，時代力量新北黨部執行長陳志明說，國民黨黨代表陳和美、陳佳鴻涉嫌利用人頭戶意圖影響泳協改選。

泳協改革聯盟表示，先前泳協曝光的兩萬多人欲報名會員名單中，其中至少1萬3000筆以上是重複的人頭會員，根據已經公告的3500多會員中，其中有1000多筆是由陳和美收取身分證，這些人頭都已經成為具投票資格的正式會員。

陳志明說，先前他們針對人頭帳戶指控體育署沒處理，體育署回應將會稽查身分證跟戶籍資料，但是最後根本沒處理。泳協會費是透過信箱通知繳費，但是陳和美、陳佳鴻蒐集的人頭戶，全部都是共用信箱，因此這些人頭根本不知道有人在幫他們處理費員資格，甚至還有人幫忙繳錢，「這就是犯罪事實，希望檢調介入調查」。

時力台中黨部副執行長吳佩芸指出，正式的會員名單內，日前揭露的分組人頭名單中，陳和美便是以組頭代號A2，收集身分證共計 633 筆資料申請入會。更甚者，會員資料內與陳和美的 email 相同者高達1412筆。

陳志明說，在相關疑點尚未釐清前，時代力量提出三大訴求，包括比照排球協會處理方式，泳協應暫停相關選舉作業、體育署即刻徹底清查人頭會員及繳費方式、涉及疑似犯罪行為，請檢調單位立即介入調查。

時代力量今開記者會，指控國民黨黨代表介入游泳協會改選。記者胡宥心／攝影
時代力量今開記者會，指控國民黨黨代表介入游泳協會改選。記者胡宥心／攝影
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時代力量今開記者會，指控國民黨黨代表介入游泳協會改選。記者胡宥心／攝影
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時代力量今開記者會，指控國民黨黨代表介入游泳協會改選。記者胡宥心／攝影
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時代力量體育身分證

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