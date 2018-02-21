親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕急診制擬引進
藍綠各黨拚選戰
新春交通大小事
政治
軍事
綜合

冷氣團來襲！今15度飄雨 明下探12度

邱太三不耍官威 藍：壞了蔡英文政府換首長的正當性

2018-02-21 06:39聯合報 記者楊德宜╱即時報導

法務部長邱太三日前因車禍，遵循警方要求接受酒測，並未酒駕。記者游振昇／翻攝
法務部長邱太三日前因車禍，遵循警方要求接受酒測，並未酒駕。記者游振昇／翻攝
分享

法務部長日前在台中市駕車追撞計程車，依循警方要求，配合酒測，當時處理的員警和計程車司機都沒發現他是法務部長，外界戲稱「有眼不識太三」。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書讚「美談」，國民黨文傳會副主委洪孟楷則在臉書表示邱太三一撞，撞出蔡英文政府最不想面對的換人風波。

洪孟楷表示，邱太三竟然沒耍官威的乖乖的測酒測值。這下撞出了蔡英文政府內官員最不想面對的換人風波，如果過完年後換的人是邱太三而不是其他有爭議的官員，這樣蔡英文政府的民調又會下探何處？「邱部長不耍官威，真的壞了蔡英文政府換人的正當性呀！」

洪孟楷指出，蔡英文政府部會首長換人風波頻傳，本來臨時會完後就可能換人，但花蓮0206地震讓政府全力搶救，現在農曆年過完到立法院新會期開議，本就是合適的換人時機，儘管蔡政府或賴院長說一百次沒有換人考量，但2018選舉年，加上派系虎視眈眈，再者某幾位部會首長真的不適任，不換？就準備持續拖累蔡英文民調吧！

「而邱太三也往往是榜上有名的換部長人選，原因無他，就是不願意配合承擔特赦阿扁的責任，無法當擋箭牌去安撫獨派！所以一直被點名要撤換」。洪孟楷說，但如今如此配合警方臨檢守法，看在曾經大嗆警察的李永得眼裡、或是每逢過節交通必打結的賀陳旦眼裡，「如果最後換人不換他們而換邱太三，這樣社會大眾觀感有怎麼說的過去呢？」

洪孟楷表示，所以邱太三這一吹，與其說是守法的吹，不如說是為自己的官位而吹。而如果之後農曆年過完蔡政府要換內閣閣員有換邱太三其他官員卻不動如山，那蔡英文政府對法治的容忍和態度也就可想而知。到底會為了意識形態而換人，還是為了真正做事而換人，社會大眾都會緊盯著看？

葉毓蘭稱許，這個「有眼不識太三」的交通執法事件，應該算是美談。在員警的眼中，沒有所謂的部長或一般民眾，一切都照著車禍事故的SOP來；而邱太三也能夠放下身段，與民眾一樣服從警察的要求，不像去年客委會主委李永得在接受盤查時的發飊抓狂，「邱太三，好樣的！」

邱太三洪孟楷葉毓蘭臨檢

相關新聞

立院下周二開議 聚焦三大改革

2018-02-21 00:40

立院開議前 內閣改組時？

2018-02-21 00:33

悼花蓮震災 今全國降半旗

2018-02-20 23:46

美國會代表團 將會我高層

2018-02-20 23:46

紀念二二八71周年 民團邀民眾從天馬茶房走到行政院

2018-02-20 22:32

悼念花蓮震災罹難同胞 政院宣布明天全國下半旗

2018-02-20 19:19

內閣改組傳聞又起 綠委：的確需些微調整

2018-02-20 14:23

最低工資法久沒下文 徐永明：這是政府照顧勞工決心？

2018-02-20 13:56

行政院門口旁設水龍頭 供當年洽公民眾洗塵

2018-02-20 10:22

從何應欽到張善政...歷任閣揆小秘密他竟都知道

2018-02-20 10:11

民進黨主張開議總質詢同步 立院26日先協商

2018-02-20 10:05

震撼！孫大千要參選台北市長 「台北要有新P」

2018-02-20 08:00

立委喜抱孫！蘇嘉全樂迎「洋娃娃」 管媽月底變「管嬤」

2018-02-20 08:00

經濟有望向上 蔡政府棟樑歪斜難修補

2018-02-14 10:10
看更多

熱門文章

「台北人最厲害都毒不死」 謝金河嘆：聽起來很震撼

2018-02-20 09:10

震撼！孫大千要參選台北市長 「台北要有新P」

2018-02-20 08:00

幻象戰機將被取代？國防部披露聯隊全天候戰備現況

2018-02-20 09:40

打臉謝金河！菜農之子說出青菜漂亮的原因

2018-02-20 21:26

解放軍批台假促統赴陸騙吃騙喝 他酸秒懂此人不起訴

2018-02-20 10:47

3落選立委選北市 孫大千說有4點好處

2018-02-20 20:41

立委喜抱孫！蘇嘉全樂迎「洋娃娃」 管媽月底變「管嬤」

2018-02-20 08:00

悼念花蓮震災罹難同胞 政院宣布明天全國下半旗

2018-02-20 19:19

從何應欽到張善政...歷任閣揆小秘密他竟都知道

2018-02-20 10:11

胡志強斡旋、江啟臣表態支持 盧秀燕：台中我們會贏

2018-02-21 00:23

陸梵建交？台灣燈會天主教燈區中梵十字架國旗給答案

2018-02-20 10:59

邱太三不耍官威 藍：壞了蔡英文政府換首長的正當性

2018-02-21 06:39

孫大千要選台北市長 柯文哲：台灣花太多時間在選舉

2018-02-20 10:52

24小時輕急診引進台灣 輕症半夜也能就醫

2018-02-20 23:44

江啟臣籲支持盧秀燕 「差0.6%不改愛台中的心」

2018-02-20 13:42

柯P好打？藍綠戰北市「牛棚」人愈來愈多 能組棒球隊

2018-02-20 12:00

藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

2018-02-20 17:24

不讓藍得利 綠「北市避免與柯P分裂」

2018-02-20 23:46

台北需要新P！政黨發言人臉書酸：「P」等於「呸」

2018-02-20 21:03

內閣改組傳聞又起 綠委：的確需些微調整

2018-02-20 14:23

國民黨明決議中市長人選 江啟臣籲支持盧秀燕

2018-02-20 14:15

收假！4.5公里車龍排進雪隧 估今晚10點紓解順暢

2018-02-20 14:55

一場致命重病…催化他打造輕急診

2018-02-21 00:07

農曆年馬不停蹄 嘉市藍綠選將趕場忙

2018-02-20 12:57

初五開工接財神 王金平送發財金

2018-02-20 10:14

駁教部7道金牌 台大遴選會：看不懂會議紀錄？

2018-02-20 13:00

張顯耀要打造台北香榭大道 帶台北走向國際

2018-02-20 14:27

北市參選爆炸？張顯耀：該檢視柯Ｐ施政成績

2018-02-20 15:06

下午3點北返車潮湧現！這3路段車多 可走替代道路

2018-02-20 12:43

孫大千、張顯耀都要選北市長 丁守中：歡迎來打擂台賽

2018-02-20 13:19

基層頻頻勸戰新北 綠2大天王仍無意

2018-02-20 23:46

國運籤牽扯民眾問題 徐國勇：造謠太過分

2018-02-20 20:42

張顯耀、孫大千 今宣布選台北市長

2018-02-20 23:46

北市長藍營參選者眾 丁守中：年底選票一定有我名字

2018-02-20 11:36

立院開議前 內閣改組時？

2018-02-21 00:33

張顯耀明宣布參選 「柯P最大的對手就是我」

2018-02-20 11:29

新北初選 周錫瑋：一般政治人物都在選舉時候出現

2018-02-20 11:55

呼籲力挺盧秀燕 江啟臣：為台中市找回藍天

2018-02-20 13:19

最低工資法久沒下文 徐永明：這是政府照顧勞工決心？

2018-02-20 13:56

行政院門口旁設水龍頭 供當年洽公民眾洗塵

2018-02-20 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top