邱太三不耍官威 藍：壞了蔡英文政府換首長的正當性

2018-02-21 06:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



法務部長邱太三日前因車禍，遵循警方要求接受酒測，並未酒駕。記者游振昇／翻攝 分享 facebook

法務部長日前在台中市駕車追撞計程車，依循警方要求，配合酒測，當時處理的員警和計程車司機都沒發現他是法務部長，外界戲稱「有眼不識太三」。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書讚「美談」，國民黨文傳會副主委洪孟楷則在臉書表示，邱太三一撞，撞出蔡英文政府最不想面對的換人風波。

洪孟楷表示，邱太三竟然沒耍官威的乖乖的測酒測值。這下撞出了蔡英文政府內官員最不想面對的換人風波，如果過完年後換的人是邱太三而不是其他有爭議的官員，這樣蔡英文政府的民調又會下探何處？「邱部長不耍官威，真的壞了蔡英文政府換人的正當性呀！」

洪孟楷指出，蔡英文政府部會首長換人風波頻傳，本來臨時會完後就可能換人，但花蓮0206地震讓政府全力搶救，現在農曆年過完到立法院新會期開議，本就是合適的換人時機，儘管蔡政府或賴院長說一百次沒有換人考量，但2018選舉年，加上派系虎視眈眈，再者某幾位部會首長真的不適任，不換？就準備持續拖累蔡英文民調吧！

「而邱太三也往往是榜上有名的換部長人選，原因無他，就是不願意配合承擔特赦阿扁的責任，無法當擋箭牌去安撫獨派！所以一直被點名要撤換」。洪孟楷說，但如今如此配合警方臨檢守法，看在曾經大嗆警察的李永得眼裡、或是每逢過節交通必打結的賀陳旦眼裡，「如果最後換人不換他們而換邱太三，這樣社會大眾觀感有怎麼說的過去呢？」

洪孟楷表示，所以邱太三這一吹，與其說是守法的吹，不如說是為自己的官位而吹。而如果之後農曆年過完蔡政府要換內閣閣員有換邱太三其他官員卻不動如山，那蔡英文政府對法治的容忍和態度也就可想而知。到底會為了意識形態而換人，還是為了真正做事而換人，社會大眾都會緊盯著看？

葉毓蘭稱許，這個「有眼不識太三」的交通執法事件，應該算是美談。在員警的眼中，沒有所謂的部長或一般民眾，一切都照著車禍事故的SOP來；而邱太三也能夠放下身段，與民眾一樣服從警察的要求，不像去年客委會主委李永得在接受盤查時的發飊抓狂，「邱太三，好樣的！」