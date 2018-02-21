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立院開議前 內閣改組時？

2018-02-21 00:33聯合報 記者鄭媁、許家瑜林河名／台北報導

行政院發言人徐國勇昨表示沒有內閣改組的訊息，也沒有被徵詢接內政部長。 圖／聯合報...
行政院發言人徐國勇昨表示沒有內閣改組的訊息，也沒有被徵詢接內政部長。 圖／聯合報系資料照片
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立法院新會期下周二開議，開議前內閣改組傳聞甚囂塵上。雖然府院昨天都表示「沒有這樣的訊息」，但傳出勞動部長林美珠內政部長葉俊榮、交通部長賀陳旦、教育部長潘文忠等人可能異動；國民黨立院黨團則認為國防部長馮世寬應下台；還有不具名的民進黨立委點名法務部長邱太三、財政部長許虞哲也應換人。

國防為總統職權，部長異動涉及國安整體考量，一般預料可能在五二○才會調整，不在目前這波改組之列；但有傳聞指出，馮世寬可能外放擔任友邦大使，陳水扁政府時期最後一任退輔會主委胡鎮埔可能接國防部長。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，林美珠本就是臨時接任勞動部，其身體狀況確實應該休息；馮世寬就任以來，在政策論述、領導能力上，都帶不動軍方，應該請辭；潘文忠在台大管中閔事件中，未以行政中立的文官身分處理，又傳出幼教政策與行政院長賴清德理念不合，也該下台；而據他所知，外交部長李大維也早有辭意，應尊重其意願。

民進黨立委江永昌認為，內閣此時調整合情合理。不具名綠營立委也說，政務推動若要跟上賴揆腳步，的確需要些微調整。

另位不具名綠營立委點名，坊間普遍認為邱太三司法改革不夠徹底，詐騙集團未能重判等問題拖累形象，扁案處理也不夠周全；賀陳旦任內桃機屢屢淹水、高速公路連假夜間收費政策更是民怨連連；巴拿馬與我斷交，也顯現李大維情報掌握不佳；許虞哲則因官股銀行弊端受負面影響，有所缺失。

但綠委也認為，林美珠替前部長郭芳煜收爛攤，若要怪罪她，說不過去。

有媒體報導行政院政務委員兼發言人徐國勇可能掌內政部，但徐昨表示沒有內閣改組訊息，也沒有被徵詢接內政部長。

馮世寬內政部內閣徐國勇林美珠

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