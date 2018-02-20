台大人不服從 明向小英學姊拜年 謝絕政治人物

2018-02-20 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



抗議政治力介入台大校長遴選，台大人不服從，明天上凱道向台大學姐蔡英文總統拜年，今天再發動員令，不局限台大人，歡迎支持大學自主的人也參加，謝絕政治人物到場，要求政府拿開骯髒的手，馬上核定台大新校長。

台大自主行動聯盟籌備會發言人周崇煕表示，今日台大，明日政治黑手將同樣深入各大學，大學自主是台灣堅守的核心價值，不容玷污。明天會有很多跟他一樣的街頭素人，為了捍衛大學自主，第一次上凱道，要求教育部尊重大學自主，黨政黑手不得介入大學校長選舉。

周崇煕說，明天現場將只有一面台大校旗，只唱台大校歌，這次陳抗是台大人自發活動，非藍綠對抗，不歡迎政治人物參加，籌備會設有糾察隊，禁止不當搗亂行為。

據了解，台大自主行動聯盟已向中正一分局申請路權，明天9時30分在台北賓館人行道集合，租用一輛貨車當行動講台，包括馮燕、蘇宏達、黃光國、金傳春等多位台大教授，以及台大校友也是政大副校長王儷玲，都準備在凱道上為大學自主發聲。

10時左右，中正一分局會用警車載送台大五名代表到總統府，向蔡英文總統拜年，遞交陳情書。10時30分步行前往教育部，11時向教育部長潘文忠拜年。行動聯盟表示，希望教育部長或次長親自接收陳情書，如果教育部派出的層級太低，就是汙辱台大。