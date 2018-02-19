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董雲裳一席話 駐美代表：台美溝通沒問題

2018-02-19 22:41聯合報 記者賴昭穎／綜合報導

駐美代表高碩泰在華府十八日春節遊行時表示，台美溝通無礙，關係可長可久，只有更好、...
駐美代表高碩泰在華府十八日春節遊行時表示，台美溝通無礙，關係可長可久，只有更好、沒有最好。 （中央社）
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美國國務院亞太助卿提名人董雲裳日前表示，美國不承認台灣是個獨立國家，不承認中華民國是與美國有官方關係的國家，駐美代表高碩泰指出，雙方在第一時間的溝通絕對沒問題，我方表示我們的立場，美方也清楚了解我們的訴求，所以溝通無礙。

華府美京中華會館美東時間十八日在華府市中國城舉行春節遊行，高碩泰與代表處官員、中華會館主席李燦民及華府市長鮑塞賽等當地政要與社團領袖率隊遊行，美國國務院代理亞太副助卿石露蕊也低調現身。

高碩泰受訪指出，中華民國台灣是主權獨立國家是無庸置疑的，是客觀事實也是現狀，政府會繼續維護民主價值與生活方式，但也希望看得更高、看得更遠。此外，台美過去一年達到很多成就，不管從那個層面看，雙方有滿意的成果，未來只有更好、沒有最好，希望繼續努力，透過深厚互信、共享價值與共同利益，加上台灣關係法、六項保證，可以讓雙方關係繼續奮進。

高碩泰說，台美關係如此重要、密切、可長可久，在各個領域層面雙方共同努力，達成各方希望的成果。過去的一年是「雞飛」的一年，但是飛得有型有款，來年是「狗跳」的一年，跳得有條有理，雙方關係在這樣的脈絡下共同努力，只要努力一定有成果。

高碩泰國務院台灣關係法
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