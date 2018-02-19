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新港奉天宮國運籤：別玩弄政治

2018-02-19 22:42聯合報 記者卜敏正陳雅玲／連線報導

新港奉天宮昨天擲筊選籤，董事長何達煌直言，今年國運籤說明「政治不合就是下籤！」 ...
新港奉天宮昨天擲筊選籤，董事長何達煌直言，今年國運籤說明「政治不合就是下籤！」 記者卜敏正／攝影
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初四迎神，嘉義縣新港奉天宮昨天抽出「國運籤」第六首甲戌，廟方認為，籤詩點出國內政治現況，第三句「命內此事難和合」看出政治上不合紛擾，但下半年會比上半年好，期待國運否極泰來。

蔡英文總統前天到雲林縣西螺福興宮上香祈福，發送福袋。廟方晚間抽出今年國運籤，籤詩暗示主政者要盡快推動對百姓有利的政策，只要有心努力，經濟自然能夠好轉；廟方表示，這是一支中上籤。

福興宮董事長楊文鐘抽出今年國運籤，是第五十九籤，籤詩內容「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。

民俗專家李寶全表示，籤詩意思是主政者想為百姓做的事情，或是有利百姓的政策，要趕快推動、不要遲疑，今年時機到來，有心努力就能取得共識，如果政策推動得宜，經濟自然能夠好轉。

新港奉天宮董事長何達煌昨天上午率董監事迎神、虔誠向媽祖焚香祈福、擲筊選籤，國運籤第六首甲戌全文是，「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」，籤詩字面上就可看出風雨、天災、不合，廟方也解釋籤詩意義。

何達煌解讀今年國運說，政治和諧就是中上籤，政治不合就是下籤，開台媽祖希望大家不要玩政治，只要一起拚經濟，國運自然會越來越好。

廟方也公布人口、早冬、晚冬、六畜、工業、商業等籤詩，解籤人員直言，因為國運籤影響人口和工業，都呈現「人心惶惶不安定」狀態，但代表農業的早冬、晚冬、六畜看起來都不錯，今年農業應該會有好收成。

奉天宮媽祖福袋
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