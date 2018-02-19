馬英九行春「KMT」帽T 賣到缺貨

2018-02-19 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



前總統馬英九春節期間身穿「KMT」帽T依慣例，前往住家旁興隆市場採買年夜菜。聯合報系記者周志豪／攝影 分享 facebook 前總統馬英九春節期間身上穿的「KMT」帽T，引起許多馬迷詢問「要到哪買？」，這件國民黨專賣的帽T一件特價799，是國民黨婦女部主任柯志恩一月發起「賣衣救黨」的活動，目前暫時缺貨。

柯志恩在臉書po文表示，農曆年前總統馬英九穿上KMT帽T上街拜年，引起大街小巷一陣騷動，或是同在立法院努力的立委蔣萬安、江啟臣，也都不時穿著KMT帽T出現在各種訪談節目或是掃街活動中。由衷感謝黨內同志的支持，共同將KMT的活力展現給更多人認識！

柯志恩呼籲更多夥伴，勇敢大方地將「KMT」穿在身上！一起穿出時尚，穿出認同度！