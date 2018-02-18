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姚文智受日僑邀請演講 重提台灣價值

2018-02-18 23:07聯合報 記者許家瑜╱即時報導

民進黨立委姚文智今天受日本僑社邀請，在東京帝國飯店演講，再次發表他對「台灣價值」看法。姚文智認為，台北作為國家首都，必須把台灣價值當作實現台灣最大利益的標準，總統蔡英文則提「台灣共識」，透過凝聚共識，台灣人民可以共同並肩作戰，「這些都是極為重要的台灣價值定義」。

姚文智表示，何謂台灣價值？他的定義不同於只追求進步、普世的「台北價值」，而是更要彰顯台灣的獨特性、優先性。台北作為國家首都，必須為台灣分擔重責，把台灣價值當作實現台灣最大利益的標準。2022年，他期盼台北能重現「台灣博覽會」具體實踐台灣的進步價值。

姚文智認為，首都市長責任有四，包括「實現轉型正義」、「對等國際交流」、「文明價值的彰顯」、「進步城市的發展」。一座落實台灣價值的首都，轉型正義要趕緊實踐，與其他國際城市合作要對等，文化古蹟要保存維護、老舊都市的再生要加速。

他說，李登輝前總統曾提出「台灣生命共同體」，從悲哀的台灣人，經歷民主成就與經濟發展，讓台灣慢慢轉型變成幸福國家，相對中國，他認為雙方是「特殊國與國的關係」。謝長廷大使過去也提出「四大優先」，其中「台灣優先」，是以國家、人民、利益為最重要；小英總統則提「台灣共識」，透過凝聚共識，台灣人民可以共同並肩作戰。這些都是極為重要的台灣價值定義，且透過不斷辯論，愈辯愈明。

他指出，若從中國的角度來看，台北一直是邊陲，其發展因此受限；但作為台灣價值代表，台北是核心，是一座獨立、自主的城市，應以國家首都定位去發展。身為台灣一分子，我相信各位僑社同胞與我有共同想法，那就是「台灣是唯一的祖國，拚生拚死都要為台灣打拼，哪怕離開再遠，都要關心自己的土地與國家」。台灣與日本，同樣面對來自中國與天災的威脅與風險，兩國休戚與共。感謝這次日本對台灣的關切，也感謝僑社對故鄉台灣如此疼惜

民進黨立委姚文智。聯合報系資料照
民進黨立委姚文智。聯合報系資料照
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