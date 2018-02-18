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總統走春遇抗議 府：祝喜樂平安

2018-02-18 23:09聯合報 記者許家瑜劉明岩翁浩然賴香珊卜敏正／連線報

總統蔡英文（中）昨天在彰化南瑤宮發放小紅包。 記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（中）昨天在彰化南瑤宮發放小紅包。 記者劉明岩／攝影
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總統蔡英文、國民黨主席吳敦義昨天南下拜年發紅包，兩人都面臨被民眾嗆聲小插曲。蔡英文和吳敦義昨天下午都受邀造訪南投縣受天宮，但蔡前腳一走，吳後腳才到，巧妙迴避，刻意「王不見王」。

前總統馬英九昨天上午則前往北投關渡宮參拜，許願「風調雨順，颱風小；國泰民安，出口多」，隨後發送發財金春聯，吸引民眾大排長龍領取。馬英九也舉行有獎徵答，答對媽祖相關問題就送他親手寫的春聯，但當問到出生朝代、年分等冷門問題，現場少有人知道，最後全由廟方代答，馬打趣說，「廟方本就該知道，答對不送」。

總統蔡英文昨天結束春節祈福拜年行程，前後走訪十七個縣市、十八間廟宇，向民眾發放福袋及紅包。但走春過程中抗議事件頻傳，總統府發言人黃重諺對此表示，儘管幾位民眾為總統與國民互動現場帶來一些緊張，還是希望鄉親多給予這些朋友包容，也祝福他們喜樂平安，並感謝軍警人員這三天維安的辛勤付出。

此外，副總統陳建仁昨天返鄉旗山天后宮廟埕發送紅包，陳建仁還觀看父親陳新安在民國四十六年擔任高雄縣長時，贈送給天后宮的匾額「靈爽式憑」，意謂神靈依託在此，來參拜的人都會心想事成。

軍人退伍的馬姓男子（戴口罩者），對著蔡總統嗆聲，隨即被維安人員架走。 記者劉明岩...
軍人退伍的馬姓男子（戴口罩者），對著蔡總統嗆聲，隨即被維安人員架走。 記者劉明岩／攝影
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蔡總統昨天中午在彰化南瑤宮發放小紅包時，接連遭兩名男子高聲嗆「下台」，均迅速被維安人員架走，蔡英文持續發紅包，不受影響。隨後蔡英文和吳敦義都現身受天宮，由於蔡在彰化遭嗆聲，在藍營執政的南投縣更令維安人員繃緊神經，所幸南投群眾熱情卻很守規矩，不僅高呼「總統好」，還有人誇她「本人比較年輕」，蔡也全程掛滿笑容。

不過，不只蔡總統遭抗議民眾嗆聲，吳敦義昨天中午到草屯敦和宮財神爺廟上香致詞，有男子突然大吼「吳敦義下台」，後隨即離去，引發現場一陣錯愕。

黃重諺表示，新春期間，為了向各地國人民眾拜年，也藉著走訪地方信仰中心為國人祈福；在行程圓滿結束之前，總統特別指示轉達她誠摯的感謝之意，謝謝每一位勤務人員的高度專業與無私付出，她也祝福勤務團隊所有成員新年快樂，未來一年平安順利。

吳敦義蔡英文拜年發財金春聯
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