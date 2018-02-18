蔡英文嘉義發紅包 維安隱身人龍防陳抗

2018-02-18 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午到嘉義市城隍廟參拜發福袋，維安擔心陳抗突破封鎖線抗議，不僅團團包圍蔡英文，多名便衣員警也不斷排在領福袋隊伍中，以掌握、制止疑似抗議人士，所幸一切平和，現場未有抗議。

今天下午4時35分，蔡英文由嘉義市長涂醒哲、立委李俊俋、民進黨嘉義市黨部主委黃大佑等人陪同到城隍廟參拜，與眾人合照後即在維安人員包圍中，發放「幸福共好」1元福袋，現場排隊領福袋人潮達百公尺。

為避免陳抗人士影響，嘉義市警方在城隍廟周邊配置大批警力，發放福袋時蔡英文身旁更包圍數十名身著白衣的維安，此外還有許多維安、員警身著便服，穿梭、隱身在排隊人潮中，最初經過蔡英文面前也領福袋，之後則不再領轉身離開。

一名基層員警事後坦言，蔡英文之前發放福袋已有多處抗議，今天維安又收到疑似抗議情資，甚至有人放話可能要「放炮」，事關國家元首安維，一點都不能大意， 才會安排這麼多「暗樁」插在領福袋的隊伍中。