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蔡英文嘉義發紅包 維安隱身人龍防陳抗

2018-02-18 21:37聯合報 記者卜敏正╱即時報導

總統蔡英文今天下午到嘉義市城隍廟參拜發福袋，維安擔心陳抗突破封鎖線抗議，不僅團團包圍蔡英文，多名便衣員警也不斷排在領福袋隊伍中，以掌握、制止疑似抗議人士，所幸一切平和，現場未有抗議。

今天下午4時35分，蔡英文由嘉義市長涂醒哲、立委李俊俋、民進黨嘉義市黨部主委黃大佑等人陪同到城隍廟參拜，與眾人合照後即在維安人員包圍中，發放「幸福共好」1元福袋，現場排隊領福袋人潮達百公尺。

為避免陳抗人士影響，嘉義市警方在城隍廟周邊配置大批警力，發放福袋時蔡英文身旁更包圍數十名身著白衣的維安，此外還有許多維安、員警身著便服，穿梭、隱身在排隊人潮中，最初經過蔡英文面前也領福袋，之後則不再領轉身離開。

一名基層員警事後坦言，蔡英文之前發放福袋已有多處抗議，今天維安又收到疑似抗議情資，甚至有人放話可能要「放炮」，事關國家元首安維，一點都不能大意， 才會安排這麼多「暗樁」插在領福袋的隊伍中。

過程中僅1名男子在蔡英文參拜時，拿金紙入內被擋，怒問「 為何不讓人進去拜拜」，隨即被維安人員帶開，未有其他抗議出現，也讓維安鬆了一口氣。蔡英文按原訂時程將小紅包發完後，約5時10分離去。

蔡英文發放福袋時，身旁被維安人員團團包圍。 記者卜敏正／攝影
蔡英文發放福袋時，身旁被維安人員團團包圍。 記者卜敏正／攝影
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蔡英文發放福袋時，身旁被維安人員團團包圍。 記者卜敏正／攝影
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蔡英文發放福袋見到小嬰兒會傾身問好。 記者卜敏正攝影
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蔡英文嘉義發放福袋。 記者卜敏正攝影
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