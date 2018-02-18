副總統返鄉拜年 旗山天后宮發紅包

2018-02-18 20:06 中央社 高雄18日電



一家三口來領紅包，並拿起手機邀請副總統陳建仁自拍留念。聯合報系記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 副總統陳建仁今天返回旗山故鄉拜年，在旗山天后宮廟埕發紅包，受到鄉親熱烈歡迎。

陳副總統和妻子一起向旗山鄉親問好，他表示，廟宇內匾額是民國46年父親陳新安擔任高雄縣長時所贈，當年他年僅6歲。

他表示，過去一年大家一起打拚，讓台灣越來越好，希望新的一年繼續為台灣努力，讓國家富強、生活幸福。

陳副總統發紅包時順道和街坊鄰居寒暄，還與領紅包的小弟弟擊掌，並與年輕人以手機自拍合影，展現親民作風。

天后宮人員表示，陳新安當年致贈廟方匾額為「靈爽式憑」，意謂神靈依託在此，來參拜的人都會心想事成。