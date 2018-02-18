蔡英文前腳走、吳敦義後腳到 兩人「王不見王」

2018-02-18 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



總統蔡英文和國民黨主席吳敦義今下午都到南投縣受天宮，但兩人「王不見王」，蔡前腳一走，吳後腳跟著到，巧妙迴避。南投縣長林明溱則未現身，均由副縣長陳正昇和該廟主委許瑞斌陪同上香祈福。

不少鄉親和香客得知總統下午2時許要到名間鄉受天宮發新春紅包，且大年初三走春參拜人潮湧現，加上廟方有提供免費素麵和蘿蔔湯，香客從上午開始就絡繹不絕，中午過後就出現排隊人潮，等著領小英紅包，現場秩序良好。

蔡英文在立委蔡培慧、草屯鎮長暨縣長參選人洪國浩等人陪同下現身，入廟時沿途與民眾握手寒暄，後擔任主祭官上香、獻果等儀式，且致贈「威靈赫奕」匾額給廟方，最後轉往廟前向民眾賀年，府方則準備2000個小紅包供總統發放。

但因蔡在彰化南瑤宮發放紅包時遭抗議，因此換至藍營執政的南投縣，更令維安人員繃緊神經，所幸南投群眾熱情卻很守規矩，不僅高呼「總統好」，還有人誇她「本人比較年輕」等，蔡因受到熱烈歡迎，全程掛滿笑容，心情看起來很不錯。

而蔡在下午近3時結束紅包發放，離開不到15分鐘，吳敦義帶著妻子蔡令怡在縣黨部主委洪榮章等人陪同下抵達受天宮，林明溱則未到場，之後擔任主祭官上香參拜，因其行程緊湊並未發放福袋，前後停留不到半小時。