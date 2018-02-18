彰化2男嗆蔡英文下台 分別是軍人及退休公務員

2018-02-18 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



總統蔡英文今天中午在彰化南瑤宮發放小紅包時，被兩男子嗆下台，維安人員以破壞秩序為由將他們架離，查出是軍人退休的吳姓男子及公務員退休的馬姓男子，警方研判是為了抗議年金改革，隨後將他們釋放。 總統蔡英文今天中午在彰化南瑤宮發放小紅包時，被兩男子嗆下台，維安人員立即將他們架離，其中戴口罩及棒球帽的馬姓男子是軍人退休，警方研判因年金改革表達抗議。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

總統蔡英文春節祈福之旅，今天在彰化南瑤宮發小紅包，彰化警方一大早就部署約500名警力，並將陳抗區設在400多公尺遠的延平公園，並在南瑤宮前廣場、南瑤路實施交通管制，確保安全與秩序。

在陳抗區的「拔菜總部」抗議宣傳車上只有3人，他們高聲要求蔡英文下台，並強調蔡英文總統從春節期間各地發紅包，國運卻抽到下下籤，真的是台灣人的悲哀，並強調要求政府改革，不應該拿軍公教開刀。

蔡英文發放小紅包時，原本秩序井然，沒想在距結束不到5分鐘，公務人員退休的吳姓男子，排隊接近蔡英文總統時，立即高聲嗆「蔡英文下台」，馬上被維安人員架離。蔡英文不為所動，仍持續發放，維安人員也繃緊神經，沒想到不到兩分鐘，軍人退休的馬姓男子，排隊上來，先脫衣上衣，還高聲嗆「蔡英文下台」，也迅速被維安人員架走。