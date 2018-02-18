影／蔡英文彰化南瑤宮發紅包 遭2男嗆下台

2018-02-18 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



總統蔡英文今天中午在彰化南瑤宮發放小紅包時，在距結束不到5分鐘，接連遭兩男子高聲嗆「下台」，兩男子迅速被維安人員架走，但蔡英文未被影響，繼續發完後，即驅車離去。警方表示，這兩名男子有表達言論的自由，警方立即將他釋放。 總統蔡英文今天中午在彰化南瑤宮發放小紅包時，遭戴口罩男子嗆下台，這名男子隨即被維安人員架走。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

總統蔡英文春節祈福之旅，今天在彰化南瑤宮發小紅包，彰化警方一大早就部署約500名警力，並將陳抗區設在400多公尺遠的延平公園，並在南瑤宮前廣場、南瑤路實施交通管制，確保安全與秩序。

今天一大早就有民眾大排長龍，來自台中市的小英粉絲袁明傳 昨晚10時30分就來排隊，到小英約11點30分許抵南瑤宮，隊伍排了超過500公尺。蔡英文在參拜媽祖後，隨後發放1500個小紅包，彰化警方一大早就在南瑤宮前廣場、南瑤路實施交通管制，確保安全與秩序。

蔡英文由彰化縣長魏明谷、彰化南瑤宮代表人彰化市長邱建富陪同，在廣場發放小紅包，並隨口問大家「新年快樂 」，維安人員十分嚴密，初時秩序良好，但接近最後3分鐘，先有一名男子在拿小紅包時，突然嗆「蔡英文下台」，這名男子立即被維安人員架走，蔡英文總統則繼績發放，沒想到才不到兩分鐘，又有一名男子突然脫去外衣，高喊「蔡英文下台」，再被一擁而上的維安人員迅速架離現場。