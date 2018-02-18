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影／馬英九關渡宮發紅包 跟民眾玩有獎徵答

2018-02-18 12:27聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

大年初三，前總統馬英九今天到關渡宮參拜發紅包，參拜完後還問大家知不知道媽祖本名誕辰，跟民眾玩有獎徵答猜謎，不少人排隊想跟他握手合照，人氣依舊旺。

【中央社／台北18日電】

前總統馬英九今天到台北市關渡宮參拜，與現場民眾熱情有獎徵答，發送紅包時還被婦人擁抱，也有許多民眾在領紅包時，不忘與馬英九合照。

今天是農曆大年初三，馬英九一早就來到關渡宮參拜。他說，希望台灣未來一年能夠「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」。

他說，颱風不可能沒有，如果完全沒有颱風，台灣就缺水了，只能希望颱風小一點；出口多的部分，是因為台灣的生產不只對台灣內部，還是對全世界的，靠這樣的實力讓台灣人過得好。

隨後馬英九就展開有獎徵答，出題目問民眾有關關渡宮供奉的主神媽祖的問題。他問到包括媽祖的名字、媽祖是什麼地方的人、媽祖是哪個朝代的人、媽祖是哪個皇帝統治時的人等問題，正確回答者可以獲得馬英九提供的春聯。

有獎徵答後，馬英九到關渡宮的廣場上發放紅包與春聯，並一一與民眾握手，期間不斷有民眾要求合照，馬英九都來者不拒，開心合照；有民眾要求以自拍方式合照，他也與民眾一起玩自拍。

馬英九還一度抱起民眾的小嬰兒，還有婦人擁抱馬英九，互動相當熱烈。馬英九發放紅包與春聯超過40分鐘，現場排隊人龍還是沒有間斷。

馬英九（右）到關渡宮發紅包。記者鄭清元／攝影
馬英九（右）到關渡宮發紅包。記者鄭清元／攝影
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馬英九（右）到關渡宮發福袋，有民眾帶狗來跟他拿紅包。記者鄭清元／攝影
馬英九（右）到關渡宮發福袋，有民眾帶狗來跟他拿紅包。記者鄭清元／攝影
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馬英九（右）到關渡宮發紅包，不忘出謎題考民眾。記者鄭清元／攝影
馬英九（右）到關渡宮發紅包，不忘出謎題考民眾。記者鄭清元／攝影
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馬英九（右）到關渡宮發紅包，不忘出謎題考民眾。記者鄭清元／攝影
馬英九（右）到關渡宮發紅包，不忘出謎題考民眾。記者鄭清元／攝影
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馬英九（中）到關渡宮發紅包，不少人排隊想跟他合照握手，人氣很旺。記者鄭清元／攝影
馬英九（中）到關渡宮發紅包，不少人排隊想跟他合照握手，人氣很旺。記者鄭清元／攝影
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馬英九（右）到關渡宮發紅包，不少人排隊想跟他合照握手，人氣很旺。記者鄭清元／攝影
馬英九（右）到關渡宮發紅包，不少人排隊想跟他合照握手，人氣很旺。記者鄭清元／攝影
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