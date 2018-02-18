影／好親民！陳建仁玩自拍 跟小朋友擊掌

2018-02-18 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天是大年初三，副總統陳建仁返鄉拜年，上午在高雄市旗山天后宮廟埕發送紅包，陳副總統發表簡短演說，全程用閩南語問候鄉親。發紅包時跟街坊鄰居寒暄，主動邀請領紅包的弟弟「Give me five」（擊掌加油），還應年輕人要求用手機自拍，親民作風讓鄉親開心不已。

副總統陳建仁是高雄旗山人，父親陳新安曾任高雄縣長。上午10點，陳建仁返回旗山拜年，首站前往旗山天后宮發送新年紅包，在管委會人員引導下進入主殿觀看當年父親贈送的匾額。

陳建仁偕同妻子齊向旗山鄉親問好，他表示，廟宇內匾額是民國46年父親當縣長時所贈送，當時年僅6歲；過去一年大家作伙打拚，讓台灣越來越好，希望新的一年大家繼續打拚，為台灣努力，讓國家富強、生活幸福。

上午8點30分開始有人排隊領紅包，發送紅包過程中，陳副總統彎腰跟小朋友或行動不便的人士聊天，若遇上鄰居親友，還會問候或寒暄幾句，甚至要求合影也不拒絕，親切態度讓領取紅包的大人與小孩都開心。

「相當開心拿到副總統的紅包」，領取紅包的楊小姐說，副總統很親切，希望拿到紅包能有好兆頭，整年度都有好運氣。